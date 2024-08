Blutige Bescherung: Netflix beendet Erfolgshit „Squid Game“ mit der dritten Staffel

Netflix hat ein blutiges Weihnachtsgeschenk für seine Fans: Pünktlich zum Fest stellt der Streamingdienst die zweite Staffel seines Erfolgshits „Squid Game“ online. Es sind noch weitere Details durchgesickert: Nach der dritten Staffel soll Schluss sein.

Die südkoreanische Survival-Gameshow-Serie „Squid Game“ kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Dabei sind auch wieder der Emmy-prämierte Hauptdarsteller Lee Jung-jae, sowie Lee Byung-hun als Front Man, Wi Ha-jun als Polizist Jun-ho und Gong Yoo als lächelnder Anwerber.

Zweite Staffel von „Squid Game“ gibt es zum Weihnachtsfest

Im Herbst 2021 hat „Squid Game“ bei Netflix alle Rekorde gebrochen. Drei Jahre später können sich die Fans auf eine Fortsetzung freuen. Netflix will den Zuschauern ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen und stellt die neuen Episoden am 26. Dezember 2024 online. Damals war eigentlich gar keine zweite Staffel der südkoreanischen Survival-Gameshow-Serie geplant – nach dem riesigen Erfolg führte da wohl kein Weg dran vorbei, doch eine zweite Staffel zu produzieren.

„Es waren drei Jahre. Wollt ihr wieder spielen?“

„Es waren drei Jahre. Wollt ihr wieder spielen?“, heißt es in einem ersten Teaser-Trailer. In der ersten Beschreibung zur zweiten Staffel ist folgendes zu lesen: „Drei Jahre nach seinem Sieg bei ‚Squid Game‘ ist Spieler 456 immer noch entschlossen, die Leute hinter dem Spiel zu finden und ihrem grausamen Sport ein Ende zu bereiten. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um seine Suche zu finanzieren, und beginnt an der naheliegendsten Stelle: Er sucht nach dem Mann im schicken Anzug, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als seine Bemühungen endlich Ergebnisse bringen, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher als er gedacht hat: Um das Spiel zu beenden, muss er erneut einsteigen.“

Mit der dritten Staffel beendet Netflix den Erfolgshit

Damit steht fest, wann die zweite Staffel starten wird. Es sind jedoch auch schon weitere Details zu einer dritten Staffel durchgesickert – diese soll es nämlich auch geben. Und zwar bereits ein Jahr später – also 2025. Ein kleiner Wermutstropfen: Es ist die finale Staffel von „“Squid Game“ – danach soll mit dem Erfolgshit endgültig Schluss sein.