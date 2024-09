„Berlin – Tag & Nacht“: Valentina verlässt die Stadt!

Malte ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zunächst erleichtert, als Emilio verhaftet wird. Doch dann dämmert es ihm, dass Valentina bald nach Kolumbien zurückkehrt. Entschlossen, die letzten Tage mit ihr zu genießen, trifft ihn der Schlag: Sie fliegt noch am selben Abend.

Malte ist verzweifelt

Malte ist verzweifelt und versucht alles, was in seiner Macht steht, um sie zum Bleiben zu bewegen. Erfolg hat er damit nicht. Auch sein letzter Appell schlägt fehl. Traurig und mit Tränen in den Augen verabschiedet sich Valentina von ihm. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.