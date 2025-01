„Berlin – Tag & Nacht“: Liebes-Aus mit Amelie! Lennart will die Stadt verlassen

Lennart ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach einer schlaflosen Nacht entschlossen, Amelie nicht aufzugeben. Doch sie sieht das völlig anders und hält eine Trennung für die beste Lösung. Mit gebrochenen Herzen beschließt Lennart daraufhin, Berlin vorerst zu verlassen.

Lennart ist sich nach einer schlaflosen Nacht nur einer Sache sicher: Er will seine Beziehung mit Amelie keinesfalls aufgeben, denn er liebt sie. Doch Amelie, die ebenfalls wenig geschlafen und viel gegrübelt hat, scheint zu einem anderen Ergebnis gekommen zu sein. Vielleicht ist eine Trennung gerade das Beste für sie.

Das kann Lennart jedoch nicht zulassen und handelt aufgelöst heraus, dass sie zumindest erst einmal nur eine Beziehungspause einlegen. Auch von Jonas‘ sorgenvollen Worten will er sich nicht beeinflussen lassen. Amelie ist die Eine für ihn! Aber auch Amelie hat in der Zwischenzeit ein offenes Ohr in Krätze gefunden und endgültig eingesehen, dass die Pause Lennarts Leiden nur verschlimmert und verlängert.

Lennart ist nach Liebes-Aus mit Amelie am Boden zerstört

Schweren Herzens trennt sie sich nun doch von Lennart, der sich am Boden zerstört nicht anders zu helfen weiß, als Berlin und alles, das ihn an seine große Liebe erinnert, hinter sich zu lassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.