„Berlin – Tag & Nacht“: Schlimmer Verdacht von Cleo bestätigt sich

Cleo ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erleichtert, dass Karla nicht mehr gegen Maxim wettert. Doch als Cleo entdeckt, dass das geschenkte Handy Hehlerware sein könnte, wird sie misstrauisch. Mit Sara beobachtet sie Maxim und ihr schlimmer Verdacht wird bestätigt.

Cleo genießt ihre Liebschaft mit Maxim in vollen Zügen ist und ist froh, dass auch Karla nicht mehr gegen Maxim schießt und ihm vorwirft, ein Krimineller zu sein. Als Cleo jedoch durch Zufall damit konfrontiert wird, dass ihr neues Handy, was Maxim ihr geschenkt hat, womöglich Hehlerware ist, ist sie zutiefst verunsichert. Einerseits will sie nicht ins selbe Horn wie Karla blasen, andererseits muss sie der Sache nachgehen.

Cleo will Maxim aus ihrem Leben streichen

Um sich vor Karla nicht die Blöße geben zu müssen, vertraut sie sich Sara an, die Cleo empfiehlt, Karla einzuweihen. Für Cleo kommt das jedoch aus Gründen des Stolzes nicht Frage. So legen sich Cleo und Sara auf die Lauer und erwischen Maxim tatsächlich dabei, wie er gestohlene Hehlerware annimmt. Cleo kann es nicht fassen und beschließt, Maxim rigoros aus ihrem Leben zu streichen, wobei sie sich einredet, dass er ihr komplett egal ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.