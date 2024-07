„Berlin – Tag & Nacht“: Nuri kann von seiner Ex Sara nicht loslassen

Auch wenn Sara seine Ex ist, will Nuri in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ das Beste für sie – und das ist seiner Meinung nach kein Putzjob im Matrix. Als er ihr ein Alternativangebot macht, flippt Sara jedoch aus. Nuri erkennt daraufhin, dass er sie endlich loslassen muss.

Nuri will unbedingt, dass Sara einer besseren Arbeit nachgeht. Der Putzjob im Matrix ist doch wirklich unter ihrer Würde. Er kann nicht länger mit ansehen, dass sie sich so erniedrigt – und er will einfach nur das Beste für seine (Ex-)Frau. Also bietet Nuri ihr einen Job in seiner Werkstatt an. Doch anstatt dankbar zu sein, macht Sara ihm schwere Vorwürfe wegen seiner Übergriffigkeit und bezeichnet ihn als Kontrollfreak.

Sara geht auf Nuri los

Nuri ist völlig perplex nach dieser Ansage und weiß zunächst nicht, wo sein Fehler liegt. Doch durch Rick gerät er widerwillig ins Grübeln und versteht, dass er Sara ihr eigenes Ding machen lassen und sie trotz seines Beschützerinstinkts endlich loslassen muss… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.