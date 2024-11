„Berlin – Tag & Nacht“: Amelie will Joe bei ihrer Hochzeit ausladen

Die Stimmung in der WG ist angespannt. Joe meidet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ alle, und Amelie denkt ernsthaft darüber nach, ihn von ihrer Hochzeit auszuladen. Bruno versucht, die WG zu beruhigen, auch wenn er selbst nicht versteht, warum Joe Sascha noch unterstützt.

Die Stimmung in der WG ist angespannt. Nicht nur, dass Joe die WGler mit Ignoranz straft, jetzt überlegt Amelie auch schon, ob sie ihn von ihrer Hochzeit ausladen sollte. Alarmiert wirbt Bruno bei seinen Mitbewohnern um Geduld und Verständnis. Er selbst weiß doch auch nicht, was in Joe gefahren ist, Sascha unterstützen zu wollen, aber wäre Joe an ihrer Stelle, würde er sie nicht so schnell aufgeben.

Kann Joe zur Vernunft gebracht werden?

Das überzeugt die anderen WGler zwar für den Moment, aber Bruno weiß, wie dringend er mit Joe reden und ihn zur Vernunft bringen muss. Doch auch Brunos verzweifelter Versuch, seinem Bruder nahezulegen, wie sehr Joe sie alle vor den Kopf stößt, geht nach hinten los und Bruno muss resigniert erkennen, dass er Joe aktuell nicht helfen kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.