Bald Schluss mit RTL-„Exclusiv“? So denkt Frauke Ludowig über ihr Karriere-Ende

Frauke Ludowig ist eine echte TV-Ikone und präsentiert seit über 30 Jahren das RTL-Starmagazin „Exclusiv“. Nun spricht die Moderatorin plötzlich über ihr Karriere-Ende.

Sie ist DAS Gesicht bei „Exclusiv“ und ist seit über 30 Jahren das Aushängeschild der RTL-Show. Über die Jahre haben sich viele Freundschaften zwischen der Moderatorin und zahlreichen Stars entwickelt – so auch mit Robert und Carmen Geiss. Gemeinsam mit dem TV-Paar nahm Frauke Ludowig eine Folge des Podcasts „Die Geissens“ auf.

Carmen Geiss wollte in der Episode wissen, wie lange Frauke Ludowig das RTL-Magazin moderieren will. „Wie lange würdest du denn noch ‚Exclusiv‘ machen, bis du 80 bist?“, fragte die Millionärsgattin.

Hängt Frauke Ludowig ihre TV-Karriere an den Nagel?

Die 61-Jährige konnte darauf keine direkte Antwort geben: „Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich glaube, es ist ein bisschen so, als wenn ich dich jetzt fragen würde: ‚Wie lange bleibst du hier? Wie lange wirst du in Saint Tropez deine Zeit verbringen?‘ […] Es ist auch ein Gefühl. Also ich kann mir immer vorstellen, dass irgendwann das Gefühl da ist, dass ich denke: ‚Och, jetzt war es das!'“

Es steht also komplett in den Sternen, wann Frauke Ludowig ihre TV-Karriere an den Nagel hängen wird – jedoch scheint das definitiv nicht absehbarer Zeit zu passieren. Aber wenn der Zeitpunkt doch mal kommen wird, wisse die „Exclusiv“-Moderatorin, wie sie damit umgeht: „Ich habe über die Jahre gelernt, mein Leben zu lieben. Und ich glaube, dass ich ein in sich sehr glücklicher Mensch bin. Nicht alles, was passiert, ist glücklich. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich ein unheimlich glücklicher Mensch. Und ich habe wirklich gelernt, aus Dingen, die vielleicht auch nicht so gut laufen, etwas zu lernen.“

Für Frauke Ludowig könnte es beruflich kaum besser laufen. Doch auch privat läuft es rund: Mitt Creative Director Kai Röffen ist die Moderatorin seit 2003 verheiratet. Zwei Jahre davor lernten sich die beiden auf einer Veranstaltung kennen. Mit Nele und Nika hat das Paar zwei Kinder.