Zickenkrieg, Pornosucht und Hitlergruß: Das waren die größten Dschungelcamp-Skandale

Seit dem Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2004 sorgte die Show immer wieder für Aufsehen. Und es gab auch zahlreiche Skandale und denkwürdige Momente.

Das Dschungelcamp ist einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Promis tauschen ihr Glamour-Leben für zwei Wochen gegen Feldbetten am Lagerfeuer in Down Under aus. Einige Stars und Sternchen sorgten für denkwürdige Momente und Skandale.

Das waren die bisher größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten

Caroline Beil lästert über alles und jeden

In der ersten Staffel vom Dschungelcamp im Jahr 2004 galt Caroline Beil als Lästerschwester. Denn sie hatte an allem und jeden etwas auszusetzen – besonders Susan Stahnke, Daniel Küblböck und Mariella Ahrens bekamen ihr Fett weg. Damals hieß es: Die Hackattacke im Straußengehege sei eine Bestrafung der Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. Die Moderatorin flog als Einzige nicht im gleichen Flieger wie die anderen Kandidaten zurück nach Deutschland.

DJ Tomekk macht den Hitlergruß

Es war DER Skandal in der dritten Staffel: DJ Tomekk macht den Hitlergruß kurz vor der Show – davon kursierte später ein Video im Netz. Dazu sang er „Deutschland, Deutschland über alles“. Den Clip habe er beendet mit „So viele Ausländer hier im Haus“. Das hatte zur Folge, dass er aus der Show geschmissen wurde. Später entschuldigte sich DJ Tomekk für das Video und stellt klar, dass er nicht fremdenfeindlich sei.

Sarah Knappik alias Sarah Dingens

In der fünften Staffel machte sich Sarah Knappik extrem unbeliebt und heimste sich den Spitznamen „Sarah Dingens“ ein. Hintergrund: Sie wurde täglich zu den Dschungelprüfungen gewählt. Später geriet Sarah Knappik mit Jay Khan aneinander – und brachte alle anderen Mitcamper auch noch gegen sich auf, welchen dann auch Mobbing unterstellt wurde. Das Dschungelcamp hat sie daraufhin vorzeitig verlassen.

Indira Weis und Jay Khan machen das Camp zur Liebeshöhle

Mit einem Techtelmechtel hat es für Jay Khan im Dschungel geklappt – mit Indira Weis. Schließlich wurden die beiden ein Paar – die Beziehung hielt jedoch nicht lange: Im Juli 2011 hat sich das Dschungelpaar wieder getrennt.

Vincent Raven gegen Frauen und Schwule

Mit einigen Äußerungen hat sich Vincent Raven in der sechsten Staffel richtig unbeliebt gemacht. Kommentare wie „Rot – das ist doch eine Tuntenfarbe. So ein Schwuchtel­fummel“ oder „Frauen in Führungs­positionen muss man auf die Finger schauen“ richteten sich vor allem gegen Frauen und Schwule.

Rocco Stark und Kim Debkowski

Rocco Stark und Kim Debkowski haben sich in der sechsten Staffel angenähert – und wurden schließlich ein Paar. Aus der Beziehung ging eine Tochter hervor. Mittlerweile gehen die beiden wieder getrennte Wege.

Helmut Berger war betrunken

Etwas zu tief ins Glas geschaut hat hingegen Helmut Berger. Als er in der siebten Staffel des Dschungelcamps ankam, war er leicht angetrunken – und machte daraus auch kein Geheimnis. Nach nur wenigen Tagen endete das Dschungel-Abenteuer für Helmut Berger aus gesundheitlichen Gründen.

Zickenkrieg zwischen Georgina Fleur und Fiona Erdmann

Keine Freundinnen in der siebten Staffel wurden Georgina Fleur und Fiona Erdmann. Zwischen den beiden Reality-TV-Stars kam es zum totalen Zickenkrieg. Fiona Erdmann bekam in der Show einen Brief von einem Freund. Darin hieß es: „Deine Mission ist es immer noch, das Sams mit Haarverlängerung zu eliminieren.“ Das glättete die Wogen nicht – ganz im Gegenteil: Der Zickenkrieg ging in die nächste Runde.

Patrick Nuo gesteht Pornosucht

In Staffel sieben machte Patrick Nuo eine kuriose Beichte. Er gestand, als Teenager an einer Pornosucht gelitten zu haben. „Ich war so süchtig, dass ich bei den schönsten Frauen nichts mehr gespürt habe. Ich habe gemerkt, dass mir die Pornosucht die Energie frisst“, sagte er im Dschungelcamp.

Michael Wendler verlässt das Camp – oder doch nicht?

Er kam, um NICHT zu bleiben: Michael Wendler hat nach wenigen Tagen in der achten Staffel das Dschungelcamp freiwillig verlassen. Das Besondere daran: Er wollte dann wieder ins Camp zurückkehren – von RTL hat er jedoch eine knallharte Absage erhalten. Denn wer einmal raus ist, ist auch raus – das sind nun mal die Regeln.

Helena Fürst gegen Thorsten Legat

In der zehnten Staffel gifteten sich Helena Fürst und Thorsten Legat heftig an. Die ehemalige „Anwältin der Armen“ erhielt deshalb den Spitznamen „Höllena“. Thorsten Legat unterstellte seiner Kontrahentin, dass sie im Leben „nichts erreicht“ habe. Der Streit zog sich dann über die gesamte Staffel.

Der arme, arme „Honey“

In der elften Staffel sorgte vor allem Alexander „Honey“ Keen für viele Schlagzeilen. Er zeigte sich im Dschungelcamp selbstbewusst, bei den Dschungelprüfungen bekamen die Zuschauer jedoch ein ganz anderes Bild. Dort kniff er nämlich – das kam weder bei den Mitcampern noch bei den Zuschauern gut an.

Der erste Ex-Politiker zieht ins Dschungelcamp

Im Jahr 2020 gab es eine besondere Premiere: Der erste Ex-Politiker zieht ins Dschungelcamp. Über einen grünen Teppich stolzierte Günther Krause in den Urwald. Aus gesundheitlichen Gründen musste der CDU-Politiker jedoch nach nur wenigen Tagen wieder aussteigen.

Rassistische Entgleisung von Janina Youssefian

Der Streit zwischen Janina Youssefian und ihrer schwarzen Mitcamperin Linda Nobat ist in der 15. Staffel völlig eskaliert. Trauriger Höhepunkt war eine Entgleisung, als die beiden erfahren haben, gemeinsam in eine Dschungelprüfung gehen zu müssen. „Geh doch in den Busch wieder zurück, wo du hingehörst“, sagte Janina Youssefian zu ihrer Mitcamperin. RTL geht knallhart bei rassistischen Äußerungen vor – und schmiss sie aus dem Camp. Später entschuldigte sich Janina Youssefian für die rassistische Entgleisung.

Tessa Bergmeier legt sich mit dem Kamerateam an

Tessa Bergmeier musste in der Staffel von 2023 nicht nur die meisten Dschungelprüfungen absolvieren, sondern sorgte auch für die meisten Zickereien. Als sie von einer Dschungelprüfung durchnässt zurückkam, hatte sie auf gar nichts Lust mehr – und wollte nicht mal Interviews geben. Sie legte sich sogar mit einem Kamerateam an.

Iris und Peter Klein: Nach dem Dschungelcamp folgte der Rosenkrieg

In Staffel 16 war das Geschehen außerhalb des Dschungelcamps vor allem interessant. Denn die zwei Begleitpersonen Peter Klein und Yvonne Woelke verstanden sich extrem gut. Iris Klein warf den beiden eine Affäre vor – dann begann ein öffentlicher Rosenkrieg, welcher über mehrere Monate anhielt. Es folgt die Trennung – heute sind Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar.