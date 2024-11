„Winter Coating“: Dieser Dating-Trend ist Verzweiflung pur

In der kalten Jahreszeit werden die Tage kürzer. Die meisten Singles sehnen sich dann nach Zweisamkeit, um die Abende nicht mehr allein zu verbringen. Deshalb wird der Datingtrend „Winter Coating“ wieder populär – davor sollte man sich jedoch lieber in Acht nehmen.

Der Wunsch nach einer Beziehung wird bei einigen in der trüben Jahreszeit immer größer. Denn schließlich sind die kalten Monate wie gemacht für gemütliche Abende zu zweit – von Spaziergängen, bis hin zu einem romantischen Candlelight-Dinner oder einem Filmabend auf der Couch. Aus dem Wunsch heraus, in dieser Zeit nicht allein zu sein, werden manchmal unüberlegte Entscheidungen getroffen – dazu zählt auch der Dating-Trend „Winter Coating“.

Daten ohne Dating – das steckt hinter dem Trend „Winter Coating“

Und darum geht es: Ähnlich wie ein wärmender Wintermantel werden Personen aus der Vergangenheit wieder „herausgekramt“, welche Wärme und Nähe spenden. Deshalb kehren einige zu ihrer Ex-Freundin oder ihrem Ex-Freund zurück. Mit „Winter Coating“ hat das Phänomen sogar einen Namen.

Hinter dem Dating-Trend steckt die verständliche Motivation, in der kalten Jahreszeit nicht allein zu sein – die Umsetzung ist jedoch fragwürdig. Um also schnell jemanden zum „Überwintern“ zu suchen, wird einfach der Ex kontaktiert – so wird die vergangene Beziehung wieder belebt.

Im Frühjahr ist das Prozedere dann meist wieder vorbei und der Ex wird wieder abgeschossen – deshalb kann man in dem Fall auch nur bedingt von einer Beziehung reden. Die Partnerschaft hat also ein Ablaufdatum, sobald die Temperaturen auf 12 Grad und mehr steigen. Die Hoffnung der anderen Person wird damit zunichte gemacht – damit erlebt man ein Déjà-vu und kann alte Wunder wieder aufreißen. Deshalb ist der Hype alles andere als fair.

Man sollte sich also in Acht nehmen, wenn der Ex plötzlich eine verschneite Nachricht im Dezember mit süßen Komplimenten plötzlich verfasst. Auch, wenn man sich nach weihnachtlicher Kuschelstimmung sehnt – man sollte sich entscheiden, was auf langfristiger Sicht für einen besser ist. Sollte sich die Nachricht des Ex in der kalten Jahreszeit als „Winter Coating“ herausstellen, sollte man nicht traurig sein, sondern sich glücklich schätzen, dass man es rechtzeitig bemerkt hat. Die kalte Jahreszeit und vor allem die Adventszeit sollte man lieber mit Menschen genießen, welche einem das ganze Jahr am Herzen liegen.