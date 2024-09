Wahlen in Sachsen und Thüringen: Die Prognose um 18 Uhr!

In Sachsen und Thüringen finden Landtagswahlen statt. Den Ampel-Parteien droht eine bittere Klatsche, die AfD könnte stärkste Kraft werden und auch die Wagenknecht-Partei BSW wirbelt die Machtverhältnisse durcheinander. Um 18 Uhr wurde die erste Prognose veröffentlicht.

Berlin blickt gespannt auf Sachsen und Thüringen: In den beiden Bundesländern stehen Landtagswahlen an. Und diese haben auch eine bundespolitische Bedeutung, denn die Ost-Wahlen werden auch als Stimmungstest im Land angesehen – auch aufgrund der kommenden Bundestagswahl im Jahr 2025. Das ist besonders für die Ampel-Parteien bitter – diese fahren katastrophale Werte ein. Die AfD konnte hingegen ordentlich zulegen und auch das BSW erreicht aus dem Stand hohe Werte.

Die Prognose um 18 Uhr

Sachsen

CDU: 32 %

AfD: 31,5 %

BSW: 11,5 %

SPD: 7,5 %

Grüne: 5 %

Linke: 4,5 %

FDP: 1 %

Sonstige Parteien: 7 %

Thüringen

CDU: 24,5 %

AfD: 33,5 %

BSW: 14,5 %

SPD: 6,5 %

Grüne: 4 %

Linke: 11,5 %

FDP: 1 %

Sonstige Parteien: 4,5 %

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)

Hohe Wahlbeteiligung in Thüringen

In Thüringen zeichnet sich eine Wahlbeteiligung wie bei der vorherigen Parlamentswahl ab. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 14 Uhr rund 44,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen in den Wahllokalen abgegeben. In Sachsen liegt die vorläufige Wahlbeteiligung leicht unter jener bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Um 12 Uhr habe sie bei 25,8 Prozent gelegen, teilt Landeswahlleiter Martin Richter mit. Vor 5 Jahren waren das in dem gleichen Zeitraum 26,2 Prozent. Jedoch wurden die Briefwähler bei den Zahlen nicht berücksichtigt.