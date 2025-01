Unwetter rast auf Drehort zu: Monster-Sturm bedroht Dschungelcamp-Start!

An der Gold Coast in Australien toben Orkanböen, Hagel und sintflutartiger Regen – der Ort, wo in wenigen Tagen das Dschungelcamp bei RTL startet. Ist der Staffelauftakt möglicherweise in Gefahr?

Die örtlichen Wetterdienste schlagen Alarm: Ein Monster-Sturm rast auf Australien zu – genau dann, wenn bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Runde geht. Betroffen sind laut der Bild-Zeitung vor allem die Orte Coolangatta, Tallebudgera und Miami (Queensland) – in unmittelbarer Nähe befindet sich das Produktionsgelände vom Dschungelcamp.

20.000 Menschen rund um Brisbane sind ohne Strom, wie örtliche Medien berichten. Die Orkanböen sorgten außerdem für umgestürzte Bäume und einem Verkehrschaos. Auch tennisballgroße Hagelkörner kamen offenbar vom Himmel. In den kommenden Tagen sollen sich zudem heftige Hitzegewitter zusammenbrauen.

Vor allem am 23. Januar ist mit einem Wetterchaos zu rechnen – einen Tag später geht bei RTL das Dschungelcamp an den Start. Die Busch-Promis ziehen jedoch schon zwei Tage vorher ins Camp – das wäre dann der 22. Januar. Dann drohen extrem heftige Stürme, die es in sich haben sollen.

Fällt der Dschungelcamp-Start ins Wasser?

Rund um Sydney wurden die Menschen ebenfalls vor heftigen Unwettern gewarnt. Sturmböen von bis zu 100 km/h sind nicht ausgeschlossen. In zahlreichen Regionen fiel der Strom aus, viele Flüge wurden gestrichen. Fällt der Start vom Dschungelcamp nun ins Wasser? RTL hat sich auf Anfrage der Bild-Zeitung wie folgt geäußert: „Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor und beschäftigen uns auch in diesem Jahr. Unser Sicherheitsteam hat die aktuellen Wetterprognosen sehr genau im Blick.“

Weiter lässt der Sprecher verlauten: „Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ. Bezüglich der Gefahr von tropischen Wirbelstürmen, Starkregen etc. gibt es festgelegte Sicherheitsprozeduren, dazu gehören Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel sowie ein Warnmeldesystem.“

Es werden Erinnerungen wach: Bereits im Jahr 2020 zog während des Dschungelcamps ein heftiges Unwetter über Australien. Die Promis mussten aufgrund einer Überschwemmung evakuiert werden, die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich saßen im Baumhaus fest. Stundenlang mussten die Promis dann in einem kleinen Kabuff ausharren.