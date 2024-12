Terror-Anschlag kurz vor Weihnachten! Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer wurde unmittelbar danach festgenommen.

Bei dem Anschlag gab es mehrere Verletzte, möglicherweise auch Tote – derzeit sei die Lage noch völlig unklar. Laut Augenzeugen steuerte das Auto offenbar direkt in die Menschenmenge in Richtung Rathaus. Menschen seien in Panik davongelaufen, wie die Bild-Zeitung berichtet.