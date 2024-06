„TV total Autoball EM“: Zuschauer fordern Disqualifikation von Joey Kelly!

Nach 36 Jahren findet die Fußball-Europameisterschaft wieder in Deutschland statt. Einige Tage vor dem Anpfiff zeigte ProSieben am Samstag wieder die „TV total Autoball EM“. Joey Kelly ging als Gewinner hervor – jedoch fordern einige Zuschauer seine Disqualifikation.

Ein echtes EM-Feeling gab es auf ProSieben mit der „TV total Autoball EM“. Seit 2022 findet die Show wieder regelmäßig statt, nachdem sich Stefan Raab im Jahr 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff ging in der Show für Deutschland an den Start.

Sänger Nathan Evans spielte für Schottland, für Griechenland wollte Moderatorin Panagiota Petridou den Sieg holen und Fußballspielerin Alisha Lehmann ging für die Schweiz ins Rennen. Reality-TV-Star Cosimo Citiolo wollte für Italien punkten, Caught-in-the-Act-Sänger Bastian Ragas spieltr für die Niederlande und Joey Kelly ging für Irland an den Start. Steven Gätjen und Laura Hofmann präsentierten die Show aus Düsseldorf und Elmar Paulke war als Kommentator im Einsatz.

Joey Kelly hat sich eine Autoball-Halle bauen lassen

In vier Gruppen sollte jeder gegen jeden spielen – ein Duell dauerte insgesamt fünf Minuten. Joey Kelly zählte als Favorit – und dieser hat sich sogar eine Autoball-Halle im Vorfeld bauen lassen, um sich auf die „TV total Autoball EM“ vorzubereiten. „Es hat ja nicht jeder wie Joey Kelly eine Autoball-Halle zu Hause“, scherzte „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff. Und dann gewann Joey Kelly auch sein erstes Duell gegen Panagiota Petridou mit 3:1.

Schwerer Crash nach 16 Sekunden

Unterdessen leisteten sich Menderes und Bastian Ragas einen schweren Crash nach 16 Sekunden. Das Auto des Boyband-Mitglieds war praktisch schrottreif und musste abtransportiert werden. „Die Karre ist durch“, meinte Kommentator Elmar Paulke. Buh-Rufe erntete Cosimo Citiolo: Nach einer haushohen Niederlage von 0:7 gegen Sebastian Pufpaff beschwerte sich der Reality-TV-Star und gab der Gangschaltung die Schuld. „Das Auto fährt doch“, wunderte sich Elmar Paulke.

Joey Kelly gewinnt – jedoch fordern Zuschauer seine Disqualifikation

Joey Kelly fiel vor allem mit seinem aggressiven Fahrstil auf. „Warum macht der das? Das ist nicht in Ordnung!“, kritisiert Menderes. Joey Kelly konnte das Spiel für sich entscheiden – und am Ende hat er auch die „TV total Autoball EM“ gewonnen. Silber an Sebastian Pufpaff, Bronze holte Nathan Evans.

Einige Zuschauer forderten jedoch aufgrund des Fahrstils von Joey Kelly seine Disqualifikation. „Bekomme ein Schleudertrauma nur vom Kopfschütteln bei Joey Kelly“, meint ein User beim Kurznachrichtendienst X. „Bisher fand ich es spannend und lustig. Aktuell möchte ich nur noch den Kelly aus dem Spiel nehmen“, heißt es in einem weiteren Kommentar.