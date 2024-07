Trotz Finanzsorgen und Fehlgeburt: Ist „Hartz und herzlich“-Jasmin wieder schwanger?

Jasmin aus „Hartz und herzlich“ musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Vor einigen Monaten erlitt die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku eine Fehlgeburt. Nun machen Gerüchte die Runde, dass sie erneut schwanger sein könnte.

Mit 17 Jahren wurde Jasmin erstmals schwanger, zuletzt erlitt sie eine Fehlgeburt. „Drei Wochen ist es nun her, dass du die Welt sehen und wieder verlassen musstest. Prinzessin, so gerne hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen sehen! Wir lieben dich Prinzessin!“, schrieb der „Hartz und herzlich“-Star damals in den sozialen Netzwerken.

Der Sender teilte damals mit: „In tiefer Betroffenheit und mit aufrichtiger Anteilnahme können wir bestätigen, dass uns die traurige Nachricht erreicht hat, dass Jasmin den schmerzlichen Verlust ihres Kindes erfahren hat“, lässt RTLZWEI in einem Statement verlauten. Seit der Fehlgeburt ist es etwas ruhiger um Jasmin und Maik geworden.

Obwohl das Paar mit größeren finanziellen Problemen zu kämpfen hat und auch das Jugendamt regelmäßig vor der Tür steht, wünscht sich Jasmin ein weiteres Kind. Und das, obwohl das Paar mit der Erziehung des ersten Kindes Lennox völlig überfordert ist – deshalb wurde Jasmin seitens der Behörde auch in ein Mutter-Kind-Heim geschickt.

Gerüchteküche brodelt: Erwartet Jasmin wieder ein Kind?

In den sozialen Netzwerken machen derzeit Gerüchte die Runde, dass Jasmin tatsächlich wieder schwanger sein könnte. Laut einigen Zuschauern bestätigte „Hartz und herzlich“-Protagonistin Regina die Schwangerschaft von Jasmin, wie das Portal mannheim24 meldet. Einige User beim Kurznachrichtendienst X behaupten auch, dass Jasmin die Schwangerschaft angeblich bei Whatsapp verkündet haben soll. Bisher haben aber weder Jasmin noch Maik dazu öffentlich etwas gepostet – ob das also stimmt, kann nicht nachgeprüft werden.

Jasmin will erst die Familienplanung abschließen – erst danach will sie arbeiten

Jasmin will erst die Familienplanung abschließen, bevor sie sich auf das Berufsleben konzentriert. „Andere würden sagen, weiterentwickeln heißt arbeiten gehen. Aber finde mal heutzutage auf dem Arbeitsmarkt einen guten Job, der dir auch gefällt. Ich will nicht irgendeinen x-beliebigen Job machen, wenn ich daran keine Freude habe“, so die frühere Reinigungskraft damals bei „Hartz und herzlich“. Die beiden kritisierten zudem immer wieder das Jugendamt: „Einiges läuft aus Sicht des Jugendamtes oder der Betreuer noch nicht so gut“, erzählt Jasmin. Maik fragte außerdem: „Ich finde es schwachsinnig, dass ich einen Betreuer brauche, weil ich alles allein hinkriege. Die Gelder macht eh meine Frau, wozu brauchen wir einen Erzieher?“