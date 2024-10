Taylor Rousseau Grigg: TikTok-Star stirbt mit nur 25 Jahren!

Traurige News rund um TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg: Die Influencerin ist im Alter von nur 25 Jahren „plötzlich und unerwartet“ verstorben. Ihr Ehemann hat die Todesnachricht im Netz bestätigt.

TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Das teilte ihr Mann Cameron Grigg in den sozialen Netzwerken mit. Der Tod sei „plötzlich und unerwartet“ eingetreten, heißt es in dem Statement. Details zur Todesursache hat er jedoch nicht gemacht.

Ehemann trauert in einem emotionalen Post um Taylor Rousseau Grigg

„Niemand rechnet damit, mit dieser Art von Schmerz und Kummer fertig werden zu müssen, besonders in unserem Alter“, lässt er in dem emotionalen Post verkünden. Seine Frau habe im vergangenen Jahr „mehr Schmerz und Leid ertragen müssen, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Und trotz allem war sie stets ein Lichtblick und hat allen um sie herum Freude bereitet.“

Im August 2023 hatte sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Nun muss er um seine große Liebe trauern: „Ihr Vertrauen in Gott überwog alle anderen Umstände, mit denen sie sich konfrontiert sah, selbst in ihren dunkelsten Stunden. Ich weiß, dass sie mein Leben und das so vieler anderer da draußen gerettet hat.“

Taylor Rousseau Grigg hatte gesundheitliche Probleme

Weshalb sie genau gestorben ist, ist nicht bekannt. Taylor Rousseau Grigg machte bei TikTok jedoch vor einigen Monaten öffentlich, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. „Ich habe jeden Tag um mein Leben gekämpft“, erklärte sie in einem Beitrag. Die Influencerin berichtete von „unbeschreiblichen Schmerzen“. Genaueres verriet sie ihren Followern jedoch nicht.

In den sozialen Netzwerken kam Taylor Rousseau Grigg auf hunderttausende Follower – allein bei Instagram folgten ihr über 200.000 Follower. Bei TikTok waren es sogar mehr als eine Million User. Zahlreiche Follower bekundeten in den Kommentaren ihr Beileid. „Ruhe in Frieden, Süße“ und „Ruhe im Paradies, mit deinem Erlöser, hübsches Mädchen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.