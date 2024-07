Tainá Medeiros: Influencerin stirbt nach Operation mit nur 34 Jahren!

Taina Medeiros kümmerte sich um junge Mütter und Babys. Doch nun ist die brasilianische Influencerin im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

In ihrem alltäglichen Leben half Taina Medeiros zahreichen Patientinnen und Patienten als Krankenschwester. Ihre Leidenschaft waren vor allem junge Mütter und ihre Babys – deshalb hat sie sich als Stillberaterin weiterbilden lassen. Ihre Kenntnisse und praktischen Tipps für Mamas stellte sie in den sozialen Netzwerken einer breiten Community zur Verfügung und baute sich so eine riesige Fangemeinde auf. Sie gab Ratschläge, wie junge Mütter unter anderem „sicher und unbeschwert stillen können“.

Taina Medeiros wurde nur 34 Jahre alt

Nun gibt es jedoch traurige Nachrichten: Taina Medeiros ist nach einem medizinischen Notfall verstorben. Zuvor gab es offenbar einen medizinischen Notfall, wie mehrere südamerikanische Medien berichten. Bei Instagram war kurz vor ihrem Tod von „einem dringenden chirurgischen Eingriff“ die Rede – um was es dabei genau ging, ist unklar.

Laut Fankreisen: Hatte die Influencerin eine Eileiterschwangerschaft?

Danach wollte sie sich wieder bei ihren Fans melden – dazu kam es jedoch nicht mehr. „Betet für meine Genesung, im Moment muss ich mich um mich selbst kümmern, aber es wird mir bald besser gehen, um mich um euch zu kümmern, so Gott will“, schrieb sie in dem sozialen Netzwerk. Am 24. Juli 2024 hörte ihr Herz auf zu schlagen – bereits einen Tag später wurde sie beigesetzt. Eine Todesursache ist nicht bekannt. In Fankreisen heißt es, dass sie eine Eileiterschwangerschaft gehabt hätte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tainá Medeiros | Amamentação | Furo de Orelha | Taping (@amormamar)

Nachruf auf ihrem Instagram-Kanal

Auf ihrem Instagram-Kanal „Amor mamar“ ist ein Nachruf zu finden. „Unsere Tai, Ehefrau, Mutter, Tochter, Freundin und Unternehmerin, ist von Gott zu sich genommen worden. Sie war eine Frau voller Glauben, mit immerwährenden Werten und voller Güte. Sie reichte so vielen die Hand und brachte ihnen Mitgefühl entgegen. Uns bleiben die schönen Erinnerungen an ihr Lächeln, ihre herzlichen Umarmungen und ihre Liebe für ihre Mitmenschen als Vermächtnis“, hieß es in dem Statement. Sie hinterlässt einen Ehemann sowie eine Tochter.