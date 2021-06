Im Herbst startet die neue Staffel von „Das Supertalent“. Dieter Bohlen wird erstmals nicht dabei sein. Es soll eine komplett neue Jury geben – nun wurde der erste Juror auf einer Pressekonferenz enthüllt.

„Das Supertalent“ stellt sich neu auf. Und auch die Jury wird eine komplett neue sein. RTL hat nun die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, wer der erste Juror wird – und das ist eine echte Sensation! Denn wie der Sender nun bekanntgab, wird Lukas Podolski in der Jury sitzen.

Lukas Podolski sitzt in der Supertalent-Jury

Und nicht nur das: Lukas Podolski wird bei RTL auch in anderen Unterhaltungsformaten und Sportsendungen zu sehen sein. Der Fußball-Weltmeister hat übrigens schon immer gerne „Das Supertalent“ geschaut. „Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln“, verrät der Kicker.

„Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler und beliebt bei Jung und Alt: Jetzt hat er bei RTL seine neue Heimat gefunden. Wir freuen uns sehr, dass er unser Publikum zukünftig nicht nur auf der großen Showbühne begeistern wird, sondern auch im Sport-Bereich. Willkommen bei RTL, lieber Lukas“, meint Senderboss Henning Tewes. Und auch RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm freut sich: „Die wichtigste Frage, die hinter jedem Talent steht, ist: Was ist dein Traum? Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. All seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show.“ Ein genauer Sendetermin für die neue Staffel von „Das Supertalent“ ist noch nicht bekannt – die neue Staffel startet jedoch im Herbst. Schon gelesen? Supertalent 2021: Das sind die Castingtermine!