Supermarktkette Edeka warnt vor AfD in Sachsen und Thüringen

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen warnen Unternehmen und Verbände vor der AfD. Auch die Supermarktkette Edeka setzt eine politische Botschaft.

Am Sonntag stehen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen an. Die AfD könnte in beiden Bundesländern die stärkste Partei werden. Eigentlich hält sich die Supermarktkette Edeka mit politischen Statements zurück – doch nun geht der Handelsriese mit einer ungewöhnlichen Werbekampagne einen anderen Weg.

Der Appell ist mit Gemüse verpackt, am Ende aber dennoch sehr deutlich: Eine Edeka-Anzeige ist am Donnerstag in den überregionalen Zeitungen Die Zeit und Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) erschienen. In der Werbung sind zahlreiche Obst- und Gemüsesorten wie Gurken, Brokkoli, Bananen, Kirschen und Erdbeeren zu sehen.

„Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl“

In der Edeka-Anzeige heißt es im Text: „In der Obst- und Gemüseabteilung herrscht die bunte Vielfalt.“ Und dann ist die Botschaft mehr als klar: „Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl. […] In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft.“ In einer auf Instagram veröffentlichten Story hieß es: „Für Edeka gilt: Blau ist keine Alternative. Weder bei Obst & Gemüse noch bei den anstehenden Wahlen.“

Darum schaltete Edeka die Werbekampagne

Edeka hat auch erklärt, weshalb das Unternehmen die Anzeige geschaltet hat. „Für den Edeka-Verbund sind Vielfalt, Toleranz und das Bekenntnis zu einer offenen Gesellschaft elementare Werte, zu denen wir uns bekennen und die in unserem Selbstverständnis verankert sind“, teilte der Handelsriese auf WDR-Anfrage mit.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte sich in dieser Woche ebenfalls öffentlich zu Wort gemeldet. Präsident Alexander von Preen rief zur Wahl demokratischer Parteien auf. „Ich kann nur alle Akteure davor warnen, die gesellschaftlichen Spielregeln in Richtung Ausgrenzung und Hass zu verschieben. Das führt Gesellschaft und Wirtschaft nicht in eine positive Zukunft, sondern in eine Sackgasse“, sagte er laut FAZ.

Katrin Göring-Eckardt: „Wichtige Botschaft. Danke dafür, Edeka!“

Die Grünen sind von der Edeka-Aktion begeistert. Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestages, schrieb beim Kurznachrichtendienst X: „Wichtige Botschaft. Danke dafür, Edeka! Klar, dass ich besonders eine Partei mit einer natürlichen Farbe im Namen empfehle, die gegen blaubraun schützt und die die Natur in der DNA trägt.“

AfD-Abgeordneter will Supermarktkette anzeigen

Ein hessischer AfD-Abgeordneter hat unterdessen Anzeige gegen die Supermarktkette gestellt, da AfD-Wähler als „unverträglich“ und als „natürliche Feinde gesunder Vielfalt“ in der Werbeanzeige bezeichnet werden. „Heute habe ich gegen den #EDEKA-Vorstand Strafanzeige gestellt, da diese in einer Anzeigenkampagne #AfD-Mitglieder und Wähler als „unverträglich“ und „natürliche Feinde gesunder Vielfalt“ bezeichnet haben. Wie gesund Vielfalt sein kann, haben wir wieder in #Soligen gesehen“, schrieb Dr. Frank Grobe bei X. Edeka hatte sich bereits Anfang Januar mit einem Social-Media-Video gegen Rechtsextremismus in Deutschland positioniert. „Stellen Sie sich einen Supermarkt vor, in dem es nur deutsche Produkte gibt“, hieß es damals in einem eingeblendeten Text.