Stefan Raab vs. Regina Halmich: Darum läuft der Boxkampf nicht auf ProSieben

Millionen Fans werden am Samstagabend den Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich verfolgen. Der Fight läuft jedoch nicht auf ProSieben, sondern bei RTL – aber warum eigentlich?

Das TV-Comeback von Stefan Raab steht an. Der Entertainer steigt zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Ring. Das TV-Ereignis des Jahres läuft jedoch nicht auf ProSieben, sondern bei der direkten Konkurrenz – und zwar RTL. Aber was sind dafür eigentlich die Gründe?

„Raab ist herausragende ProSieben-Geschichte“

Über mehrere Jahrzehnte war Stefan Raab DAS ProSieben-Gesicht und übertrug auch die Kämpfe zwischen dem Entertainer und der Boxweltmeisterin. „Raab ist herausragende ProSieben-Geschichte“, sagt Senderchef Hannes Hiller der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Ein Denkmal. Aber unsere Zukunft sieht anders aus“, so der ProSieben-Chef. Mit der „Zukunft“ ist vor allem das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeint.

„Was Joko und Klaas und ihre Produktionsfirma, die Florida, immer wieder an Impulsen und verrückten Ideen liefern, ist für mich einmalig. Natürlich sehen wir, dass es bei dem riesigen Angebot an Entertainment-Inhalten schwieriger wird, die Massen zu begeistern. Aber wir haben immer wieder bewiesen, dass es noch funktioniert, mehrere Generationen bei einer Show vor dem Bildschirm zu versammeln“, so Hannes Hiller weiter.

Laut dem Medienmagazin dwdl plant RTL neben dem Boxkampf auch weitere Projekte mit Stefan Raab. So soll es „seitens RTL Deutschland gegenüber der Produktionsfirma von Stefan Raab und Daniel Rosemann die Zusage über ein Produktionsvolumen von garantiert mindestens 90 Millionen Euro“ geben.

Stefan Raab hatte im Jahr 2015 sein TV-Aus bei ProSieben verkündet. Auf dem Sender präsentierte er über viele Jahre nicht nur „TV total“, sondern auch zahlreiche Primetime-Shows. Seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit stand Stefan Raab nicht mehr vor der Kamera – jedoch mischte der Entertainer im Hintergrund mit. In den vergangenen Jahren zog es ihn jedoch vor allem zu RTL – so holte er unter anderem Formate wie „Blamieren oder Kassieren“, „Turmspringen“ und „Schlag den Besten“ zum Kölner Sender. Auch Elton ist bei RTL mittlerweile an Bord.