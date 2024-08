Sommer-Dschungelcamp: Winfried Glatzeder hat „zwei Plastiknetze im Bauch, damit die Gedärme nicht raushängen!“

Die Wutanfälle von Winfried Glatzeder im Dschungelcamp vor zehn Jahren waren legendär. Nun will es der Schauspieler in der Legenden-Staffel nochmal versuchen – und das mit 79 Jahren.

Mit zwölf anderen Kandidaten will Winfried Glatzeder bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ in Südafrika antreten und sich die Dschungelkrone holen. Bereits vor dem Einzug bricht er einen Rekord: Mit 79 Jahren ist der Schauspieler der älteste Kandidat aller Zeiten.

Zehn Jahre später – das merkt Winfried Glatzeder auch körperlich. In den vergangenen Jahren hat der Schauspieler einige Eingriffe über sich ergehen lassen. „Zehn Jahre älter und entsprechend mehr Ersatzteile im Körper. Wenn sie mich eines Tages verbrennen, bin ich wohl Sondermüll“, sagt der 79-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Winfried Glatzeder hatte einen Leistenbruch, bei dem sich Darm oder Gewebe durch eine schwache Bauchdecke drückt. Deshalb ist seine Liste an „Ersatzteilen“ ziemlich lang: „Neues Knie, neue Linsen, Hörgeräte. Und seit einer Leistenhernie habe ich zwei Plastiknetze im Bauch, damit die Gedärme nicht raushängen!“

Darum geht der Schauspieler ins Dschungelcamp

Dann hat er auch verraten, weshalb er sich das Dschungelcamp mit knapp 80 Jahren überhaupt nochmal antut: „Das Dschungelcamp ist wie der Jakobsweg, aber ohne den ganzen spirituellen Kram. Ich möchte mich selbst mehr kennenlernen, bevor es zu Ende geht. Mal sehen, ob ich das nervlich noch durchstehe. Ich bin ja mittlerweile jähzornig geworden.“

Das muss man über Winfried Glatzeder wissen

Winfried Glatzeder wurde in Zoppot bei Danzig geboren und absolvierte ein Schauspiel-Studium. Er hatte Engagements am Potsdamer Stadttheater und der Volksbühne in Ost-Berlin. Bekannt wurde er durch seine Auftritte in über 20 DEFA-Kino- und Fernsehfilmen, insbesondere durch den Film „Die Legende von Paul und Paula“. Später zog er nach West-Berlin und setzte seine Karriere am Schiller-Theater fort.

Er spielte in verschiedenen Theaterhäusern und war im Berliner Tatort als Haupt-Kommissar Ernst Roiter zu sehen. Winfried veröffentlichte seine Autobiographie „Paul und ich“ und hat zwei Söhne, darunter den Schauspieler Robert. 2017 nahm er an der 8. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und erreichte den 5. Platz. Seitdem ist er wieder im Fernsehen und Kino präsent.