Sommer-Dschungelcamp: Winfried Glatzeder bricht unglaublichen Rekord

Mit „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ gibt es 2024 ein Sommer-Dschungelcamp. Zum Cast gehört auch Winfried Glatzeder – der Schauspieler bricht bereits vor dem Einzug einen unglaublichen Rekord.

Der berühmte Ruf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ertönt 2024 nicht nur im Januar, sondern auch im Sommer. Denn zum 20-jährigen Jubiläum der Erfolgsshow zeigt RTL ab August eine Allstars-Staffel. 13 Promis kämpfen dann in Südafrika um die Dschungelkrone. Auch Winfried Glatzeder will es nochmal wissen.

Winfried Glatzeder hat mit Reality-TV eigentlich nichts zu tun – nur für das Dschungelcamp hat der Schauspieler vor zehn Jahren eine Ausnahme gemacht. Oder besser gesagt zwei. Denn auch in der Legenden-Staffel ist der 79-Jährige dabei und bricht vor dem Einzug schon einen Rekord. Denn mit seinen 79 Jahren ist Winfried Glatzeder der bisher älteste Kandidat aller Zeiten und löst Ingrid van Bergen ab.

„Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Alter so viel Geduld habe, die ich damals nicht hatte“, sagt Winfried Glatzeder im Interview mit RTL. Der Schauspieler hat Bock auf das Dschungel-Abenteuer und verrät auch die Gründe für seine Teilnahme: „Meine Kinder brauchen Geld und ich brauche die Bestätigung, dass ich im 80sten Lebensjahr ältester Teilnehmer eines Superformats sein darf.“

Winfried Glatzeder macht seinen Mitcampern eine Kampfansage

Er hofft, dass es in der Show „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ zu mehr als Platz fünf reicht. Denn die Siegprämie von 100.000 Euro würde der 79-Jährige gerne mit nach Hause nehmen. Angst vor seinen Mitcampern hat Winfried Glatzeder nicht – jedoch macht er gleich eine Kampfansage: „Ich mache alle darauf aufmerksam, dass ich die 100.000 will und ihr euch ganz schön zusammenreißen müsst, um zu erkennen, was ich alles lügen werde und, um diese Chance der Lotterie 100.000 zu verdienen, anstellen werde.“ Ob er mit der Strategie erfolgreich sein wird? RTL zeigt die Allstars-Staffel ab dem 16. August täglich zur besten Sendezeit.