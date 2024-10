„Berlin – Tag & Nacht“: Sascha bricht zusammen!

Trotz der anhaltenden Kritik seiner Mitbewohner hält Joe in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an Sascha fest. Als dieser dann während des Boxtrainings einen emotionalen Zusammenbruch erleidet, ist sich Joe sicherer denn je, dass Sascha im Herzen ein guter Mensch sein muss.

Joe hält sehr zum Missfallen seiner Mitbewohner an seinem Training mit Sascha fest und ist wild entschlossen, das Gute in Sascha zu sehen. Als der jedoch verkatert und viel zu spät zum Training auftaucht, fürchtet Joe bereits, sich in Sascha eventuell doch getäuscht zu haben. Es kommt zu einem erhitzten Trainingskampf zwischen den beiden, auf dessen Höhepunkt Sascha vor Joe unerwartet emotional zusammenbricht.

Sascha wird von Dämonen gequält

Als Joe einen Blick in Saschas wahres Seelenleben erhascht und auf die Dämonen, die ihn quälen, ist Joe sich sicherer denn je – in Sascha steckt ein guter Mensch, dem lediglich viel Übel im Leben passiert ist. Und er wird ihn zurück ans Licht führen! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.