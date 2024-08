Sommer-Dschungelcamp: Nach dem Einzug von Elena Miras fliegen die Fetzen!

Elena Miras ist als Überraschung ins Sommer-Dschungelcamp gezogen – und sorgte direkt für einen heftigen Zoff! Kurz nach dem Einzug legte sie sich mit Georgina Fleur an und am nächsten Tag gab es einen heftigen Streit mit Hanka Rackwitz – diese drohte dann sogar mit dem Auszug aus dem Camp.

Tag 4 im Dschungel – und die Promis lassen tief blicken. Elena spricht über ihre psychischen Probleme und Thorsten packt über eine Nacht aus, die sein Leben für immer verändert hat. Nach dem Deeptalk kommt es zum Kampf der Frauen: Danni und Giulia im Koch-Duell. Als sich dann auch noch Kader einmischt, brechen alle Dämme. Auch bei Elena und Hanka kracht es gewaltig. Derweil wird Gigi in den „Tante-Dilemma-Laden“ zum Dschungelshopping geschickt.

Hanka Rackwitz legt sich mit Elena Miras an

Direkt nach Elenas Einzug fliegen die Fetzen! Hanka fühlt sich als Team-Chefin nicht mehr ernst genommen und droht damit, das Camp freiwillig zu verlassen. Hanka Rackwitz fühlt sich von Elena Miras übergangen. „Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich der Chef bin“, sagte die TV-Maklerin. Elena Miras reagierte mit einem irritierenden „Was?“. Weiter sagt Elena Miras: „Es geht um die Gemeinschaft, nicht um die Chef-Position. […] Für mich gibt es das nicht, dass sie sagt, sie ist der Chef und entscheidet. Mein Chef ist hier niemand!“

Hanka Rackwitz platzt der Kragen: „Eine gewisse Portion Demut, wenn man neu in eine Gruppe kommt, sollte schon da sein. Es geht um Respekt, ordentlichen Umgang miteinander und gehört werden.“ Dann hat sie einen Wunsch an ihre Konkurrentin: „Elena, ich möchte, dass du am ersten Tag deines Einzugs ein bisschen ruhiger wirst.“ Elena Miras denkt jedoch gar nicht daran: „Das ist der beste Witz: Also, ich komme ins Camp und muss noch ruhig sein. So nicht.“

Elena Miras spricht über ihre Depressionen

Am Lagerfeuer erzählt Thorsten von einer Nacht vor über 20 Jahren, die sein Leben und seine Einstellung zum Alkohol für immer verändern sollte. Und auch aus Elena bricht es heraus: Sie spricht über ihre Depressionen und ihre starke Gewichtsabnahme sowie über die Beziehung zu ihrer Tochter.

Am nächsten Tag wird Danni neue Team-Chefin. Ihre erste Amtshandlung: Giulia den Kochjob entziehen. Das sorgt für großen Unmut und es kommt erneut zum Streit, in den sich jetzt auch Kader einschaltet. Derweil tritt Gigi im „Tante-Dilemma-Laden“ zum Dschungelshopping an: Unter anderem stehen Krokodile, Fauchschaben und Fischabfälle auf seiner Einkaufsliste. Am Ende ergattert er stolze 9 Sterne fürs Team.

RTL zeigt das Dschungelcamp täglich um 20:15 Uhr. Die Folge ist einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.