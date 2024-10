Notarzt-Einsatz: Elena Miras muss sofort bei „Promi Big Brother“ gehen

Notarzt-Einsatz im TV-Container: Krawall-Kandidatin Elena Miras muss überraschend „Promi Big Brother“ verlassen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Reality-Star nicht mehr länger an der Show teilnehmen.

Die genauen Gründe des Notarzt-Einsatzes sind bisher unklar. „Die Fürsorgepflicht von Big Brother lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann“, erklärte eine Sprecherin der Produktion in der Bild-Zeitung. „Für Elena ist Promi Big Brother damit zu Ende. Big Brother hat die Bewohner soeben darüber informiert“, heißt es in dem Statement weiter. Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut.

Der Notarzt-Einsatz habe sich kurz nach 10 Uhr am Freitagvormittag ereignet. Elena Miras war in der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel verspätet dazugestoßen. Als sie in den TV-Container zog, waren die anderen Kandidaten bereits 48 Stunden da. In der Show sorgte Elena Miras für ordentlich Zoff. Auch ihr Ex-Partner Mike Heiter sowie seine derzeitige Freundin Leyla Lahouar gehören zum Cast der diesjährigen Staffel.

Das muss man über Elena Miras wissen

Elena Miras wuchs in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln. Sie erlangte erstmals Bekanntheit durch ihren Sieg bei „Love Island“ im Jahr 2017. In der Show traf sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend eine Beziehung führte. Ihre gemeinsame Tochter Aylen kam 2018 zur Welt. Nach einer turbulenten Beziehung gaben die beiden im September 2020 die Trennung bekannt. Elena nahm bereits an zahlreichen Formaten teil und ist aus der Reality-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken.