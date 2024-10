„Promi Big Brother“ 2024: Der Gewinner wurde gekürt!

Zwei Wochen lang kämpften die Stars bei „Promi Big Brother“ um den Sieg. Nun steht fest, wer in der diesjährigen Staffel der SAT.1-Show als Gewinner hervorgeht.

Jochen Horst, Mike Heiter, Leyla Lahouar, Matthias Höhn und Alida Kurras haben es ins Finale von „Promi Big Brother“ geschafft und kämpften in der Realityshow um den Sieg. Mike musste als Erster den TV-Container verlassen und erreichte somit den fünften Platz. Alida und Matthias konnten bei der Challenge nicht überzeugen und mussten zittern. Letztlich bekam Alida die wenigsten Stimmen der Zuschauer und ist somit aus dem Rennen – sie belegte damit den vierten Platz.

Leyla Lahouar gewinnt die Staffel von „Promi Big Brother“

Anschließend musste Matthias Höhn den TV-Container verlassen. Leyla Lahouar und Jochen Horst kämpften dann um den Sieg bei „Promi Big Brother“. Bei den Zuschauern konnte letztendlich Leyla Lahouar am meisten überzeugen und gewinnt die diesjährige Staffel. Jochen Horst landet demnach auf dem zweiten Platz.

So sahen sich die Finalisten vor der Live-Show

Vor dem Finale haben die Stars verraten, was sie mit dem Preisgeld von 100.000 Euro machen würden, wenn sie die Staffel gewinnen sollten. „Alle wissen, dass ich Döner liebe und ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich schon gerne einen Dönerladen aufmachen würde. Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern mit ihren Döner-Imperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau, die das komplette Döner-Game noch krasser macht, als alle Männer davor“, erklärte Leyla. Davon weiß Freund Mike Heiter scheinbar nichts, denn der hat mit ihr schon ganz andere Pläne geschmiedet: „Wir sind uns da einig. Wir würden es in unser Eigentum investieren. Wir ziehen jetzt in ein Mietshaus, aber irgendwann in ein paar Jahren wollen wir mal bauen.“

Schauspieler Jochen Horst sah sich im Vorfeld selbst auf dem Siegertreppchen ganz oben, „weil ich hier ziemlich alleine gekämpft und versucht habe zu überleben. Ich habe versucht, verschiedene Allianzen zu torpedieren, eigene zu schmieden – das war alles zum Scheitern verurteilt. Genauso wie meine größte Herausforderung: Sarah rauszukicken. Ich wollte wissen, wie ist das wirklich mit ihrer Community – und da habe ich mich gründlich verrechnet.“

Auch Alida Kurras macht sich Gedanken um die Follower-Zahlen der anderen Finalisten: „Ich gehe nicht davon aus, dass ich die 100.000 Euro bekommen werde. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin zwar noch dieselbe, aber die anderen haben auf Social Media eine Community, das ist eine echte Macht, gegen die ich kämpfe!“

Der schwerste Kampf im Container war zudem der geringe Schlaf für die Männer und die fehlende Hygiene für die Frauen. „Mimi hat zwar ordentlich geputzt, aber man selber sitzt hier wie ein Schmutzfink“, so Alida. Reality-Darsteller Matze Höhn machte neben der „Un-Hygiene“ am meisten zu schaffen, so lange von seiner Frau getrennt zu sein: „Das war der emotionalste und schwerste Tag (Anm.: Die Grußbotschaften von Zuhause), den ich in den 14 Tagen erlebt habe. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Das war krass. Ich vermisse einfach das Leben mit meiner Frau.“

Darauf freuen sich die Finalisten nach dem Auszug

Und auf was freuen sich die Finalisten am meisten nach ihrem Auszug? Auf die Liebsten, einen vollen Kühlschrank, die eigenen vier Wände, das Smartphone oder die Freiheit. Alida Kurras träumt zudem von jemand ganz speziellen: „Ich freue mich auch auf Big Brother, ihn einmal in den Arm nehmen zu dürfen und zu sagen: Danke, dass du mir diese Erfahrung noch mal geschenkt hast!'“