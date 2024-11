DSDS 2024: Der Gewinner wurde gekürt!

Am Samstag stieg das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“. Vier Finalisten sind in der Live-Show angetreten und kämpften um den Titel – nun steht der Gewinner der diesjährigen Staffel fest.

Nissim Mizrahi aus Hamburg, Philip Matas aus Heidenheim, Christian Jährig aus Reichertshofen und Tom Mc Conner aus Duisburg kämpften im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Sieg. Dem Gewinner winken 100.000 Euro Siegprämie und ein Plattenvertrag mit TELAMO – dem neuen Labelpartner der Show.

Männer-Finale bei DSDS – keine einzige Frau schaffte es in die Live-Show

Es war diesmal ein Männer-Finale – keine einzige Frau hat es in die Live-Show geschafft. „Ich finde es schon schade, dass keine Frau mit im Finale ist. Gerade in der letzten Runde vor dem Finale hatten wir unglaublich viele starke Frauen. Die Frauen hätten es ebenfalls verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Alle, die im Finale stehen, haben es jedoch auch verdient, dort zustehen“, sagte Tom Mc Connor im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich habe das nicht entschieden. Wenn ich das entscheiden müsste, hätte ich drei Frauen mit mir ins Finale genommen (lacht)“, meint Nissim Mizrahi.

Es gab keine Altersbeschränkung mehr

Die Neuerung in dieser Staffel: Es gab keine Altersbeschränkung mehr. Und so konnte auch Nissim Mizrahi mit seinen 60 Jahren an der Show teilnehmen – und sang schließlich um den Titel. Wer sich am Ende durchsetzen konnte, entschieden nicht die Juroren bestehend aus Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Pietro Lombardi und Loredana, sondern die Zuschauer. Und nun wurde in den MMC Studios in Köln der neue Superstar gekürt.

Der neue Superstar steht fest

Am Ende konnte nur einer gewinnen. Und soeben wurde der neue Superstar gekürt: Christian Jährig gewinnt die diesjährige Staffel und erhält 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. Es war der letzte Auftritt von Pietro Lombardi bei DSDS – künftig wird Bushido neben Dieter Bohlen am Jurypult sitzen.