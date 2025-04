Natascha Ochsenknecht: Bruder tot! Vor wenigen Jahren starb ihre Nichte mit 25 Jahren

Natascha Ochsenknecht trauert um ihren jüngeren Bruder Ingo Robin Wierichs. Dieser ist im Alter von 57 Jahren in seiner Zelle im Knast verstorben. Bereits vor wenigen Jahren verunglückte die Nichte von Natascha Ochsenknecht und starb mit nur 25 Jahren.

Dass der jüngere Bruder von Natascha Ochsenknecht verstorben ist, bestätigte ihr Management in der Bild-Zeitung. Ein Fremdverschulden oder Suizid haben die Ermittler ausgeschlossen – der 57-Jährige starb an den Folgen eines Herzinfarktes.

Auch das Model selbst hat sich mittlerweile zum Tod ihres jüngeren Bruders geäußert. Natascha Ochsenknecht postete bei Instagram einen Schnappschuss aus früheren Zeiten und schrieb: „Gute Reise, kleiner Bruder.“ Dazu fügte sie ein schwarzes Herz-Emoji hinzu.

Auch die Nichte von Natascha Ochsenknecht ist verstorben

Der Tod von Ingo Robin Wierichs weckt traurige Erinnerungen. Denn für Natascha Ochsenknecht ist es nicht der erste Schicksalsschlag. Im Jahr 2017 ist ihre Nichte Emily im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Sie stürzte aus einem Fenster in den Tod.

„Ein tragischer Unfall hat Ihr Leben beendet“

„Unser Herz ist gebrochen, meine wundervolle, wunderschöne Nichte Emily ist leider nur 25 Jahre geworden. Ein tragischer Unfall hat Ihr Leben beendet und wir sind alle unendlich traurig. Wir haben einen neuen Stern am Himmel leuchten“, schrieb Natascha Ochsenknecht damals bei Facebook.

Laut Zeugen habe sich ihre Nichte noch an einem Vorhang festgehalten. Vater Ingo erzählte in der Bild-Zeitung, dass sie nach einer Party noch eine Zigarette am Fenster rauchen wollte. „Es ist so grausam, es tut mir so weh“, erklärte er damals. Aus einer früheren Beziehung von Nataschas Bruder stammt Emily.

Ingo Robin Wierichs geriet mit dem Gesetz mehrmals in Konflikt und saß eine Haftstrafe in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt ab. Im engsten Familien- und Freundeskreis soll er beigesetzt werden. Er war nicht der Teil der Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ auf Sky und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Natascha Ochsenknecht hatte ihren Bruder damals einen Job beschafft: „Natascha hatte eine Tour durch Europa gemacht und mir den Job als Fahrer verschafft. Ich habe dann also lauter Models durch die Gegend gefahren“, verriet er mal in einem RTL-Interview.