„Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger Lea und René verdienen tausende Euro schwarz mit getragenen Socken

Lea und René aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ beziehen Bürgergeld. Mit Nebengeschäften verdient das Paar mehrere tausend Euro im Monat schwarz – und zwar mit getragenen Socken.

In der RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Menschen, welche Arbeit verweigern und Bürgergeld beziehen. In einer alten Folge, welche RTLZWEI am 15. April 2025 zeigt, geht es um Lea und René. Das Paar wohnt in Büdingen in Hessen und bezieht Bürgergeld. Die beiden verdienen sich jedoch mehrere tausende Euro im Monat dazu – angemeldet haben sie den „Job“ jedoch nicht.

Lea verkauft ihre getragenen Socken im Netz

Über das Internet vertreiben Lea und René ein lukratives Socken-Geschäft. Dort verkaufen sie die getragenen Socken von Lea. „Bester Monat war bisher Februar, da haben wir über 3.000 Euro (eingenommen, Anm. d. Redaktion)“, erklärte René bei „Armes Deutschland“. Das ist jedoch illegal, denn schließlich beziehen die beiden Bürgergeld und die Einkünfte haben sie nicht beim Jobcenter angemeldet. Was nebenbei hereinkommt, „geht am Jobcenter vorbei“, wie der 21-Jährige in der Sendung erzählt.

„Du musst ja schon ein bisschen tricksen und betrügen“

Echte Arbeit ist für das Paar keine Option: „Ich mag es nicht, wie man den Körper mit Arbeit kaputtmacht!“ Konsequenzen befürchten die beiden nicht – auch, wenn sie offen über ihre illegalen Nebeneinkünfte öffentlich in einer TV-Sendung sprechen. Die beiden haben auch kein schlechtes Gewissen, den Staat zu hintergehen: „Es gibt so viele Leute, die es nicht auf dem geraden Weg machen. […] Du musst ja schon ein bisschen tricksen und betrügen, machen und tun, dass du überhaupt irgendetwas hast.“

Lea ging damals auch in der Sendung darauf ein, wie das Geschäft genau funktioniert: In den sozialen Netzwerken teilt die Protagonistin zahlreiche Bilder ihrer Füße. „Und dann kommen halt die ganzen Anfragen. […] Ich brauche eigentlich nichts machen, ich brauche nur diese Bilder hochladen und dann kommen die Follower und die Leute, die kaufen wollen“, so die 18-Jährige.

Wie René vorrechnet, lohnt sich das Geschäft: „Was kostet ein Fünferpack? 3,99 vielleicht? Also kaufen wir fünf Paare für 3,99 ein. Plus die Vakuumbeutel. Acht, neun Euro für 100 Stück. Briefmarke kostet 1,55. Also wenn es hochkommt, geben wir vielleicht pro Paar pauschal 2,50 Euro aus, und verkaufen sie dann je nach Tragedauer zwischen 25 und 50, sage ich mal.“

Die Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 15. April 2025 um 22.15 Uhr.