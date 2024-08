Sommer-Dschungelcamp: Hanka Rackwitz hat keine Lust auf „ausgelutschte Möchtegern-Promis“

Hanka Rackwitz nahm im Jahr 2017 im Dschungelcamp teil. Nun kehrt die TV-Maklerin in die Show zurück, welche sie damals vor riesige Herausforderungen stellte. Kurz vor dem Staffelstart der Sommer-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ spricht die 55-Jährige über ihre größte Angst.

Bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ gehört Hanka Rackwitz zum Cast. Für die TV-Maklerin geht es um mehr als nur die Krone – sie will sich ihren Ängsten stellen. Und davon gibt es einige: Sie leidet an Zwangsstörungen und Kontaktphobie. Dennoch wagte sie sich 2017 ins Dschungelcamp und will es in der Jubiläums-Staffel erneut versuchen.

Hanka Rackwitz arbeitet heute als Küchenhilfe

Bekannt wurde Hanka Rackwitz durch die TV-Show „Big Brother“, danach war sie in der VOX-Format „Mieten, kaufen, wohnen“ zu sehen. Nach dem Dschungelcamp im Jahr 2017 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitet heute als Küchenhilfe. Mit neuem Selbstbewusstsein wagt sie nochmal das Busch-Abenteuer: „Nach ungefähr 30 Jahren mit schlimmen Zwangsstörungen bin ich heute zu 95 Prozent des Tages angstfrei“, sagt die 55-Jährige in der Bild-Zeitung. „Ich habe gelernt, dass es im Leben um mehr geht als um Geld“, so Hanka Rackwitz.

„Meine größte Angst sind die ausgelutschten Möchtegern-Promis“

„Meine größte Angst sind die ausgelutschten Möchtegern-Promis“, gesteht Hanka Rackwitz. Auch das Aufeinandertreffen mit Kader Loth verspricht spannend zu werden – die beiden TV-Stars waren damals gemeinsam im Dschungelcamp. „Ich bin ihr damals ziemlich auf den Wecker gegangen, aber ich mag sie ganz gern“, so die TV-Maklerin.

„Ich muss etwas haben, was Leute einfach abschreckt und nervt“, erklärte sie in Bild. In einem RTL-Interview sagt Hanka Rackwitz über ihr Leben: „Ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte.“ Trotz Zwangsstörungen und einem Hygienetick hat sich Hanka Rackwitz damals im Dschungelcamp gut geschlagen – ob sie auch diesmal punkten kann, wird die Jubiläums-Staffel noch zeigen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ab dem 16. August 2024 täglich.