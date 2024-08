Sommer-Dschungelcamp: Das ist der Sex-Plan von Gigi Birofio!

Luigi „Gigi“ Birofio wagt sich erneut ins Dschungelcamp. Der TV-Casanova will die Jubiläums-Staffel in Südafrika ordentlich aufmischen. Der 25-Jährige hätte auch kein Problem mit Sex im Busch – unter bestimmten Voraussetzungen.

Mit seinem italienischen Temperament und seiner etwas verpeilten Art wurde Gigi Birofio bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2023 zum Zuschauerliebling. Der 25-Jährige wäre gerne der Erste, welcher Sex im Dschungelcamp hätte. In 20 Jahren kam es im TV-Busch noch nie zum Geschlechtsverkehr – das will der Reality-Star nun ändern.

Gigi Birofio will Sex im Dschungelcamp – und zwar an den ersten beiden Tagen

„Ich bin da offen! Aber es ist auch Aufgabe von RTL. Es hängt davon ab, wen sie reinbringen …“, sagt Gigi Birofio im Interview mit der Bild-Zeitung. Sex dürfte jedoch laut Gigi nur in den ersten beiden Tagen vorkommen – das hat auch seine Gründe. „Danach fühlst du dich ekelhaft und verschwitzt. Dann ist es echt eklig“, so der 25-Jährige.

Elena Miras wäre sein Typ – aber es gibt ein Problem

Da bleibt nur die Frage, mit wem Gigi Birofio im Dschungelcamp anbandeln könnte. Elena Miras würde eigentlich genau in sein Schema passen – das Problem: Sie ist die Ex-Freundin von seinem Kumpel Mike Heiter, mit welchem sie auch ein Kind hat. Immerhin ist Gigi diesmal Single. Im vergangenen Jahr war er noch mit Reality-Sternchen Dana Feist zusammen.

Wie Gigi Birofio zugibt, gab es zudem auch noch finanzielle Probleme. „Hast du in der Schule etwas über Steuern gelernt? Ich hatte keine Ahnung von Steuern! Nach drei Jahren kam der Schock – Post vom Finanzamt. Am Ende konnte ich es regeln, und Club-Auftritte haben mich gerettet“, sagt der Dschungel-Star. Das sei auch ein Grund, weshalb er überhaupt ins Dschungelcamp geht: „Die Gage schmeckt halt. Ich mag Überweisungen“, sagte er kürzlich in einem Interview mit RTL.

Der 25-Jährige hat für das Jubiläums-Dschungelcamp eine ganz neue Taktik. „[Ich habe] schon an so vielen Shows teilgenommen und ich habe immer verloren. Vielleicht sollte ich einfach mal nicht versuchen zu gewinnen, sondern einfach entspannen“, meint der TV-Casanova. Er freue sich außerdem, dass die Zuschauer nicht abstimmen dürfen – so könne er sich zeigen, wie er wirklich ist.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ab dem 16. August 2024 täglich.