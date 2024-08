Sommer-Dschungelcamp: Darum hat sich David Ortega so krass verändert

David Ortega wurde durch die RTLZWEI-Serie „Köln 50667“ bekannt und gehört auch im Legenden-Dschungelcamp zum Cast. Als einziger Teilnehmer sieht er so aus, als hätte er die vergangenen Jahre im Dschungel verbracht – nun spricht der Darsteller über seine krasse Veränderung.

Kurze Haare, viele Muckis und ein Dreitagebart – so hat sich David Ortega bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2016 präsentiert. Knapp zehn Jahre später zeigt sich der ehemalige „Köln 50667“-Darsteller völlig verändert – ein ziemlich zottiger Bart, längere Haare und Bauchansatz. Die Veränderung des einstigen „Big Brother“-Stars hat einen ernsten Hintergrund.

David Ortega hat sich komplett verändert

David Ortega wollte einfach nicht mehr auf sein Äußeres reduziert werden. „Man sagte mir zum Beispiel, ich muss nur meinen Mund halten und dann schön aussehen“, sagt der 38-Jährige im Interview mit RTL. Mit seinem Look ist der Schauspieler sehr zufrieden – wenn da nur nicht zahlreiche Hass-Kommentare im Netz immer wieder auftauchen würden. „Es schreiben bestimmt 90 Prozent der Leute im Internet sehr negativ über mich“, meint er.

Darum geht der Ex-„Köln 5667“-Star nochmal ins Dschungelcamp

In dem Zusammenhang wirbt David Ortega für mehr Menschlichkeit: „Sie dürfen so nicht handeln mit anderen. Es gibt Menschen, die bringen sich deswegen da draußen um. Es ist falsch, so etwas zu tun!“ Und warum geht er trotz so viel Hass gegenüber seiner Person nochmal ins Dschungelcamp? „Irgendwann einmal fallen die Haare aus und dann kann ich das nicht mehr. Ich wollte zu diesem Angebot einfach ‚Ja‘ sagen“, erklärt der Schauspieler bei RTL.

David Ortega Arenas wurde am 22. August 1985 in Dortmund geboren. Bekannt wurde er vor allem durch seine Teilnahme an „Big Brother“ und durch seine Rolle als Diego Cortez in „Köln 50667“. 2016 nahm er an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Bis auf die gemeinsame Essensprüfung zu Beginn konnte David in allen Prüfungen die volle Sternanzahl holen. Im Jahr 2021 stieg er aus der Serie „Köln 50667“ aus und überraschte die breite Öffentlichkeit mit einem optisch veränderten Look. Mit langen Haaren und zugenommenem Gewicht erklärte er, dass dies eine Art Rebellion gegen die Oberflächlichkeit der Gesellschaft sei.