„Bares für Rares“-Star David Suppes: Schlagersängerin Isi Glück hat es ihm angetan

Seit rund sechs Jahren gehört David Suppes zum Händlerteam von „Bares für Rares“. Sein Herz schlägt für Antiquitäten, aber auch für die Schlagermusik. Besonders eine Sängerin hat es ihm angetan – und zwar Mallorca-Ikone Isi Glück.

Die Trödelshow „Bares für Rares“ lockt täglich Millionen Fernsehzuschauer vor die Bildschirme. David Suppes gehört fest zum Händlerteam und buhlt um die besten Antiquitäten. Er hat ein Herz für zahlreiche Trödelgegenstände – aber auch für Schlager. Denn Musik spiele bei ihm im Leben eine große Rolle.

David Suppes ist ein großer Fan von Mallorca-Ikone Isi Glück

„Ich höre Schlagermusik eigentlich den ganzen Tag“, sagt der Antiquitätenhändler in der Bild-Zeitung. Besonders toll findet er Mallorca-Sängerin Isi Glück, welche regelmäßig im Megapark an der Playa de Palma auftritt. Die Sängerin feierte mit Hits wie „Delfin“, „Das Leben ist eine Party“ und „So viel gemeinsam“ große Erfolge. Auch ihr neuer Song „Oberteil“ ist ein echter Ohrwurm. Mit dem Lied „Alles Isi“ landete sie sogar auf dem ersten Platz der Albumcharts. Und auch bei Instagram hat Isi Glück mit rund 400.000 Followern eine riesige Fangemeinde – auch „Bares für Rares“-Händler David Suppes gehört zu den Followern.

Die Musik von Queen findet David Suppes ebenfalls großartig. „Ich bin großer Queen-Fan und habe meinem Sohn Lieder von Freddie vorgesungen, als er gerade geboren wurde – das ist meine Erinnerung an diese Zeit“, sagt der TV-Star.

So sieht der Alltag von David Suppes aus

David Suppes gibt dann auch einige Einblicke in sein Privatleben und plaudert aus, wie sein Alltag eigentlich aussieht. Demnach sei er ein absoluter Morgenmensch und stehe gegen 6 Uhr morgens auf. Zuerst spiele er mit seinem Sohn, bevor um 9 Uhr sein Arbeitstag beginnt. Wenn dieser gegen 17.30 Uhr endet, geht es entweder ins Restaurant, in eine Bar oder zum Sport. Gegen 23 Uhr gehe er ins Bett – aber warum hat er eigentlich einen so durchstrukturierten Plan? „Ich muss das machen, weil ich sonst mit dem Stress, den ich von allen Seiten bekomme, nicht zurechtkommen würde“, sagt der „Bares für Rares“-Star.

Und dann verrät er auch noch, wie er eigentlich zu der Trödelshow gekommen ist. „Ich weiß offen gesagt gar nicht genau, wie ich da hereingerutscht bin. Ich wurde angeschrieben und aufgefordert, eine Bewerbung abzugeben“, so David Suppes. Danach musste er einen klassischen Castingprozess durchlaufen – und heute ist er aus der ZDF-Sendung nicht mehr wegzudenken.