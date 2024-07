Set-Unfall? Tom Cruise hat sich an der Hand verletzt

Tom Cruise ist einer der gefragtesten Hollywood-Stars und spielte in zahlreichen Filmen mit. Nun sind Bilder des Schauspielers aufgetaucht, auf welchen eine Verletzung an einer Hand zu sehen ist.

Ob „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“, „Mission Impossible“ oder „Rain Man“ – Tom Cruise ist aus dem Filmgeschäft nicht wegzudenken und stand für viele Produktionen vor der Kamera. Nicht nur in seinen Filmen, sondern auch im Privatleben mag es der Hollywood-Star abenteuerlich – so fliegt der Schauspieler gerne mit Helikoptern.

Tom Cruise hat sich an der Hand verletzt

In London ist Tom Cruise mit einem Helikopter gelandet. Beim Ausstieg ist eine offenbar schmerzhafte Verletzung an der Hand zu erkennen – die Bilder dazu hat die Dailymail veröffentlicht. Als der Schauspieler über das Rollfeld des Battersea-Landeplatzes am Donnerstag ging, waren die entzündeten und aufgeschürften Stellen an der Hand deutlich zu erkennen.

Tom Cruise hatte trotz der Verletzung ein lässiges Auftreten und wirkte gut gelaunt. Was genau hinter den Wunden an seiner Hand steckt, ist unklar – es könnte sich möglicherweise um einen Unfall am Set handeln. Bestätigt wurde das jedoch nicht. Seit einigen Monaten steht der Hollywood-Star für die lang ersehnte Fortsetzung von „Mission: Impossible“ vor der Kamera.

Der „Mission: Impossible“-Star dreht seine Stunts selber

Dass er sich für „Mission: Impossible“-Dreharbeiten gerne mal in waghalsige Situationen begibt, ist kein Geheimnis. Der Schauspieler ist bekannt dafür, seine Stunts selber zu drehen. „Man muss es nie tun, aber ich möchte es“, erklärte in einem Interview mit Access Hollywood. „Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann“, so Tom Cruise.

Bis der Teil in die Kinos kommt, dauert es noch – die Fans müssen sich bis zum Jahr 2025 gedulden. Erst vor wenigen Tagen feierte der Schauspieler seinen 62. Geburtstag – selbst an dem besonderen Tag stand Tom Cruise am Filmset. Danach folgte jedoch eine Feier, welche er unter anderem mit seiner Schwester Marian Mapother verbrachte.