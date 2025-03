Unfall am Filmset: Dreh von Tom Cruise gestoppt

Bei den Dreharbeiten zum Film „Judy“ kam es offenbar zu einem schweren Unfall am Set. Ein Hauptdarsteller musste laut Medienberichten ins Krankenhaus – ist es möglicherweise Tom Cruise selbst?

Tom Cruise steht derzeit für den Film „Judy“ am Set. Ein Hauptdarsteller des Streifens musste nach einem schweren Unfall bei den Dreharbeiten ins Krankenhaus, wie The Mirror berichtet. Unklar ist, ob es sich dabei um Tom Cruise selbst handelt. Bekannt ist, dass der Hollywood-Star seine Stunts selber macht.

Die Person habe „schwere Verletzungen an Hüfte und Bein“ erlitten. „Der Schauspieler ist bekannt dafür, dass er spektakuläre Stunts liebt, die natürlich ein gewisses Maß an Gefahr und Verletzungsrisiko mit sich bringen – obwohl man immer bemüht ist, jedes Risiko auf ein absolutes Minimum zu beschränken“, wird ein Insider zitiert. Das klingt verdächtig nach Tom Cruise – jedoch wurde das nicht offiziell bestätigt und sind bisher nur Spekulationen.

Die anderen männlichen Hauptdarsteller sind John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed und Michael Stuhlbarg – diese sind im Gegensatz zu Tom Cruise jedoch nicht für Stunts bekannt. Doch egal, welcher der Stars sich verletzt hat – die Produktion von „Judy“ muss unterbrochen werden. Und das könnte für die Macher ein finanzielles Fiasko werden. Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu ist Co-Produzent und hat damit die finanzielle Verantwortung. Zudem führt er auch Regie. Der Streifen soll eigentlich im Oktober 2026 in die Kinos kommen – ob der Starttermin nach dem Zwischenfall noch eingehalten werden kann, ist ungewiss.

Tom Cruise ist für seine waghalsigen Stunts bekannt

Tom Cruise ist für seine Actionszenen legendär. Der Schauspieler machte beispielsweise in „Mission Impossible: Dead Reckoning Teil 1“ einen Fallschirmsprung auf einem Motorrad von einer eine Klippe in Norwegen. In „Mission Impossible: Rogue Nation“ klammerte er sich an die Seite eines Airbus A400 – dieser düste mit 250 km/h davon.