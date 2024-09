„Scream“: Das macht Neve Campbell alias Sidney Prescott heute

Durch den Horrorklassiker „Scream“ wurde Neve Campbell im Jahr 1996 zum Star. In der Reihe verkörperte sie die Rolle der „Sidney Prescott“. KUKKSI verrät, wie es danach mit der Schauspielerin weiterging.

Mit der Hauptrolle der „Sidney Prescott“ in „Scream – Schrei!“ wurde Neve Campbell im Jahr 1996 zum Filmstar. In dem Horrorfilm geht es um einen Mord, welcher das Städtchen Woodsboro erschüttert – Opfer sind die Schülerin Casey (Drew Barrymore) und ihr Freund. Doch der Mord ist nur ein Auftakt einer ganzen Reihe eines Killers. Die Mordserie erreicht dann auch den Freundeskreis von Sidney Prescott. Die Morde rufen auch Sensationsreporterin Gale Weathers (Courteney Cox) auf den Plan. Der Mörder terrorisiert unterdessen Sidney – und bald wird jeder verdächtigt. Inzwischen gehen die brutalen Morde des Serienkillers weiter.

Neve Campbell war zuerst Tänzerin

Neve Campbell begann ihre Showkarriere als Tänzerin. Unter anderem trat sie bei Aufführungen von „Der Nussknacker“ und „Dornröschen“ auf. Mit 15 Jahren wechselte sie dann vom Ballett zur Schauspielerei. In der kanadischen Jugendserie „Catwalk“ (1992–1993) ergatterte sie ihre erste größere Rolle. Zwischen 1994 und 2000 spielte Neve Campbell in der Dramaserie „Party of Five“ mit.

Ihren ersten Kinofilm feierte die Schauspielerin im Jahr 1996 mit „Der Hexenclub“. Im selben Jahr feierte sie mit „Scream – Schrei!“ ihren absoluten Durchbruch. Sie war auch in den weiteren Teilen der Reihe zu sehen. Für ihre Rolle in der Horrorreihe erhielt sie mehrere Auszeichnungen – darunter der „Saturn Award“ oder „Blockbuster Entertainment Award“.

So ging es nach „Scream“ weiter

Nach „Scream – Schrei!“ folgten zahlreiche weitere Hauptrollen. So spielte Neve Campbell auch in „Wild Things“ (1998), „Ein Date zu dritt“ (1999), „Blind Horizon – Der Feind in mir“ (2003), „Relative Strangers“ (2006) oder „Closing the Ring – Geheimnis der Vergangenheit“ (2007) mit. Nicht nur in Kinofilmen, sondern auch in zahlreichen Fernsehproduktionen wirkte die Schauspielerin mit. So stand sie unter anderem für „Das Gespenst von Canterville“ (1996), „Grey’s Anatomy“ (2012) oder „Manhattan“ (2015) vor der Kamera. Für Serien wie „Die Simpsons“ lieh sie ihre Stimme.

Bis heute ist Neve Campbell der Schauspielerei treu geblieben. So spielte sie zuletzt in den Serien „House of Cards“ (2016-2017) oder „The Lincoln Lawyer“ (seit 2022) mit. Nach ihrem Durchbruch in „Scream“ hat sich neben ihrer beruflichen Karriere auch viel im Privatleben der Schauspielerin getan. Im Jahr 2007 heiratete sie den britischen Schauspieler John Light, mit dem sie 2001 den Film „Investigating Sex – Auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus“ gedreht hat. Im Jahr 2010 kam jedoch das Liebes-Aus. Im Jahr 2012 wurde bekannt, dass sie Mutter geworden ist. Neve Campbell engagiert sich für die „Tourette Syndrome Foundation“ und die US-amerikanische „Tourette Syndrome Association“. Schon gelesen? The Ring: So sieht Horror-Mädchen Samara heute aus