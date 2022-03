The Ring: So sieht Horror-Mädchen Samara heute aus!

Sehr bleich, angsteinflössend und lange schwarze Haare: Samara Morgan aus dem Kult-Streifen „The Ring“ kennen wir wohl alle und hat uns einige schlaflose Nächte beschert. Der Horrorklassiker wurde vor zwei Jahrzehnten veröffentlicht – das liegt schon ziemlich lange zurück. Doch wie sieht das Horror-Mädchen aus dem Kult-Streifen eigentlich heute aus?

Im Jahr 2002 kam der Kult-Schocker ins Kino. Gespielt wurde das Grusel-Mädchen „Samara“ von Daveigh Chase. Die Schauspielerin bekam 2003 für die Grusel-Rolle einen MTV Movie Award als „Bester Bösewicht“. Knapp 20 Jahre später ist davon nichts mehr übrig – die Schauspielerin ist mittlerweile eine wunderschöne Frau.

Daveigh Chase hat einen neuen Look

Die vollen Lippen und die eisblauen Augen hat sie auch heute nicht – aber sonst ist Daveigh Chase kaum wiederzuerkennen, denn heute trägt sie blonde Haare. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch noch immer Schauspielerin – unter anderem wirkte sie in Serien wie „Cold Case“ und „CSI – Den Täter auf der Spur“ mit. Zudem stand sie auch für die Filme „Eiskalte Stille“, „Beethoven auf Schatzsuche“ sowie „Yellow“ vor der Kamera. Der Horror-Schocker war bisher jedoch ihr Höhepunkt. Nach „The Ring“ hatte sie ihre bisher größte Rolle in der TV-Serie „Big Love“. Ihre Karriere begann übrigens schon viel früher: Erstmals spielte sie in der Serie „Sabrina – Total Verhext!“ im Jahr 1998 mit.

Mit ihrer Stimme verdient sie Geld

Daveigh Chase ist auch noch erfolgreiche Synchronsprecherin. Sie lieh „Chihiro“ in dem Anime-Film „Chihiros Reise ins Zauberland“ ihre Stimme. Sie sprach auch „Lilo“ im Disney-Film „Lilo und Stitch“. Der Film „Chihiros Reise ins Zauberland“ mit ihrer Originalstimme gewann den Oscar in der Kategorie „Bester animierter Spielfilm“ im Jahr 2003. Mal sehen, welche Projekte der Star aus „The Ring“ demnächst noch alles am Start hat – da wird sicher noch einiges kommen… Schon gelesen? Jurassic Park: Das machen die Kinder Tim und Lex heute!