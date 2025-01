„Schlagerchampions“: Panne sorgt für Chaos in der Show von Florian Silbereisen!

Bevor sich Florian Silbereisen in eine TV-Pause verabschiedet, sendete die ARD am Samstagabend die Show „Schlagerchampions“. Beim Auftritt von Melissa Naschenweng kam es plötzlich zu einer Panne – das sorgte für Chaos in der Halle und für viel Spott im Netz.

Als Melissa Naschenweng mit ihrer Performance starten wollte, sahen die TV-Zuschauer eigentlich ein ganz normales TV-Programm. Die Künstlerin hatte sich bereits vorbereitet und saß auf einer Schaukel – doch dann ging plötzlich nichts mehr! Aufgrund einer technischen Panne konnte die Sängerin zunächst nicht starten und verharrte auf der Schaukel, während Florian Silbereisen improvisieren musste. Um 20.41 Uhr ging plötzlich nichts mehr: „Wir haben gerade ein technisches Problem“, so der Moderator.

„Die zwei Minuten ohne ‚musikalische Beschallung‘ waren die Schönsten des Abends“

„Jetzt fällt das Playback aus & Flori muss interpretieren, während Alpen Barbie auf der Schaukel sitzen muss“, schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst X. „Technisches Problem… Kapitän Parger kann das doch lösen. Ach ne, falsche Sendung“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

„Die zwei Minuten ohne ‚musikalische Beschallung‘ waren die Schönsten des Abends“, meint ein anderer Zuschauer. „Hängt sie jetzt die ganze Zeit unter der Decke?“, scherzt ein anderer Fan. „Die Szene kommt bestimmt am Mittwoch bei #TVTotal vor, mit den technischen Problemen“, äußert ein anderer User. Was genau der Grund für die technische Panne war, ist nicht bekannt.

Andere User kritisieren jedoch, dass „Schlagerchampions“ sehr der Silvester-Show von Florian Silbereisen ähnelt. „Sach ma, das ist doch fast gleiche Line-Up wie an Silvester. Ich hoffe, die Produzenten der Show haben Gagen-Rabatt bei den Künstlern aushandeln können“, meint ein Zuschauer.

Florian Silbereisen kündigt TV-Pause an

Florian Silbereisen hat unterdessen eine TV-Pause angekündigt. „Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum“, so der Moderator. Dann fügte er noch hinzu: „Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer. Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause.“