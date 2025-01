Regen-Chaos im Dschungelcamp: Promis wurden evakuiert!

Die Stars sind bereits ins Dschungelcamp eingezogen. Direkt zum Auftakt gab es eine böse Überraschung: Die Promis mussten evakuiert werden! Grund dafür ist ein Regen-Chaos in Australien.

Das Warten hat ein Ende: Bei RTL steht die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in den Startlöchern. Doch kurz nach dem Einzug ins Dschungelcamp mussten alle Stars ins Dschungeltelefon – zu ihrer eigenen Sicherheit.

Promis mussten zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert werden

Da die Stars unter freiem Himmel ausgesetzt sind, bekommen sie die Witterung hautnah zu spüren. Und das Wetter in Australien macht eben, was es will. Dass die Witterungsverhältnisse turbulent werden, hat sich bereits angedeutet. Nun mussten sich die Kandidaten tatsächlich vor den Wassermassen in Sicherheit bringen, wie RTL.de berichtet.

Mittlerweile hat sich die Wetterlage wieder etwas beruhigt – die Stars konnten mittlerweile wieder zurück ins Dschungelcamp. RTL ist darauf jedoch vorbereitet. „Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor und beschäftigen uns auch in diesem Jahr. Unser Sicherheitsteam hat die aktuellen Wetterprognosen sehr genau im Blick“, erklärte ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Und weiter heißt es seitens von RTL: „Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ. Bezüglich der Gefahr von tropischen Wirbelstürmen, Starkregen etc. gibt es festgelegte Sicherheitsprozeduren, dazu gehören Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel sowie ein Warnmeldesystem.“

Einige Promis sind bereits seit Mittwoch im Dschungelcamp. Das Abenteuer in Down Under begann für Reality-TV-Bekanntheit Alessia Herren, Musikerin Edith Stehfest, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, TV-Kommentator Jörg Dahlmann und die Realitystars Sam Dylan und Maurice Dziwak besonders früh. Die weiteren Kandidaten sind einen Tag später ins Dschungelcamp gezogen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.