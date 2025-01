Rafi Rachek wütet gegen Herzlos-Dschungelstars: „Die möchte ich gerne mal in so ‘ner ähnlichen Prüfung sehen!“

Sam Dylan hatte in der Dschungelprüfung bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bereits vier Sterne – dann hat er die Challenge jedoch abgebrochen. Sein Freund Rafi Rachek wütet nun gegen die Herzlos-Dschungelstars und findet klare Worte.

Der 33-Jährige musste am Samstagabend zu seiner ersten Solo-Dschungelprüfung antreten. Zwar hat sich Sam Dylan zunächst durchgeschlagen – doch dann packte ihm die Angst und rief den berühmten Satz. Damit hat der Reality-Star die Dschungelprüfung abgebrochen.

Sam Dylan wurde auch zur nächsten Dschungelprüfung gewählt – und diese hat es in sich, wie in einer Preview bei Instagram zu sehen ist. Währenddessen fragen sich die anderen Camper, ob er eine Show abzieht. „Wir wissen nicht, wie er sich verhält während der Prüfung – ist es Show oder ist es wirklich echt? Er weiß, wir können das nicht sehen. Er kommt hierher und sagt uns: ‚Tut mir leid'“, urteilt Lilly Becker.

Sein Freund Rafi Rachek hat die Dschungelcamp-Ausgabe am Samstag vom Hotel in Australien intensiv verfolgt und will seinen Liebsten aus der Ferne unterstützen. Sam Dylan habe sich laut ihm gut angestellt – schließlich hatte er bereits vier Sterne. Wäre da nur nicht seine Angst gewesen.

„Es war jetzt nicht irgendwie gespielt, gekünstelt oder für Sendezeit“

„Es war jetzt nicht irgendwie gespielt, gekünstelt oder für Sendezeit. Er hat wirklich panische Angst. Das hat mittlerweile auch jeder, glaube ich, gesehen“, stellt Rafi Rachek im Interview mit RTL klar.

Die Reaktion seiner Mitcamper findet Rafi Rachek „letztendlich ein bisschen schade“. Letztendlich meint er noch: „Da hätte man auf jeden Fall anders reagieren können. Die möchte ich mal gerne in so ‘ner ähnlichen Prüfung sehen!“

Noch immer ist Rafi Rachek etwas angeschlagen – er hofft, dass er bald nicht mehr ansteckend ist und die Dschungelcamp-Folgen mit anderen Begleitpersonen verfolgen kann. Bis dahin drückt er Sam Dylan weiterhin die Daumen und hofft, dass er die nächsten Dschungelprüfungen besser übersteht.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.