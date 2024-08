Rätsel um Dschungelcamp-Zahnpasta – Thorsten Legat muss täglich würgen

Das Dschungelcamp ist nicht nur für Ekel-Prüfungen und Zoff bekannt, sondern auch für einige Kuriositäten. In dieser Staffel ist es vor allem das Zähneputzen – Thorsten Legat muss deshalb täglich würgen. Aber was hat es damit eigentlich auf sich?

13 Stars kämpfen in „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ um die Krone. Täglich stehen Ekel-Prüfungen an, aber auch die Hygiene kommt nicht zu kurz – dazu zählt auch die Zahnpflege. Das wird jedoch für Thorsten Legat und Elena Miras zur Herausforderung. Vor allem für den 55-Jährigen ist die Zahnhygiene im Dschungelcamp ein grausamer Akt.

„Schön, dass Elena und Thorsten dafür sorgen, dass der nächste Tag mit ein wenig Slapstick beginnt“, lassen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verlauten, als Thorsten Legat seinen täglichen Würgereiz bei der Zahnpflege bekommt. Sonja Zietlow ergänzt: „Als beide nämlich versuchen, sich mit Hämorrhoiden-Salbe die Zähe zu putzen.“

Thorsten Legat bezeichnet das Zähneputzen im Dschungel als „Körperverletzung“

Für Thorsten Legat ist die Zahnpasta schlicht „Körperverletzung“ – ein positiver Start in den Tag sieht jedenfalls anders aus. „Wenn es eine Prüfung hiermit gäbe, würde ich versagen. Sowas Widerliches an Zahnpasta. Die ist doch aus 1632, man“, meint Thorsten Legat. Aber was ist das für eine Creme, was sich die Promis auf die Zahnbürste schmieren?

Ex-Dschungelcamperin enthüllt das Geheimnis um die Zahnpasta

Es handelt sich dabei nicht um keine Hämorrhoiden-Salbe – es handelte sich dabei um einen ironischen Scherz von Sonja Zietlow. Eine, die es wissen muss, ist Jasmin Herren – die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin bringt unter einem Beitrag bei Instagram etwas Licht ins Dunkel. Es handelt sich dabei um eine spezielle Zahncreme, welche im Dschungelcamp schon Tradition hat.

Eigentlich handelt es sich dabei um keine richtige Creme, sondern um ein Pulver. „Ich bestätige – das Pulver ist echt richtig eklig. Vor allem, wenn es nass wird“, schreibt Jasmin Herren in den Kommentaren bei Instagram. Konkret handelt es sich um „biologisch abbaubare Produkte, da es direkt im Dschungel ist.“ Und wie schmeckt das Pulver? „Irgendwie modrig mit alter Minze“, berichtet die Ex-Dschungelcamperin.