Quoten-Duell: „Kevin – Allein in New York“ schlägt „Helene Fischer Show“

„Kevin“ schlägt nicht nur die Einbrecher im Film k.o., sondern auch Helene Fischer! Denn der Weihnachtsklassiker hat die Schlagerqueen im Quoten-Duell geschlagen.

Nachdem „Kevin – Allein zu Haus“ auch in diesem Jahr an Heiligabend wieder starke Quoten erzielte, konnte sich SAT.1 am 1. Weihnachtstag auch auf die Fortsetzung verlassen. Der Sender erreichte mit dem Weihnachtsklassiker den Quoten-Thron – das ZDF lag mit seiner „Helene Fischer Show“ bei den jungen Zuschauern deutlich hinter dem Streifen und erreichte so wenige Zuschauer wie noch nie.

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es meist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen „Kevin – Allein in New York“ in SAT.1 und der „Helene Fischer Show“ im ZDF. Diesmal setzte sich der Filmklassiker ungefährdet an die Spitze. SAT.1 erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von hohen 19,6 Prozent, wie DWDL berichtet. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 2,05 Millionen Menschen ein.

SAT.1 erzielte auch den höchsten Tagesmarktanteil aller Sender. Denn SAT.1 konnte nicht nur mit „Kevin – Allein in New York“ punkten, sondern auch mit zahlreichen Filmklassikern in der Daytime. So erreichte am Vorabend schon die Wiederholung von „Kevin – Allein zu Haus“ starke 15,2 Prozent Marktanteil und katapultierte „Newstime“ danach mit 13,7 Prozent sogar nahezu auf Augenhöhe mit der „Tagesschau“ im Ersten. Auch die Filme „Der König der Löwen“ und „Der Polarexpress“ liefen in SAT.1 extrem gut.

„Helene Fischer Show“ erreicht so wenige Zuschauer wie noch nie

„Die Helene Fischer Show“ erreichte beim jungen Publikum nur 15 Prozent – im vergangenen Jahr waren noch 21 Prozent drin. Etwas besser sah es für die Show beim Gesamtpublikum aus: Der Sender erreichte einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Durchschnittlich waren diesmal nur 3,61 Millionen Fans ab 20:15 Uhr im ZDF dabei – das waren so wenige Zuschauer wie noch nie seit dem Start der „Helene Fischer Show“ vor 13 Jahren.

Und auch RTL war mit dem Weihnachtsspecial von „Wer wird Millionär?“ erfolgreich unterwegs und war der größte Verfolger der „Helene Fischer Show“. Der Quizklassiker mit Günther Jauch erreichte beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 14,6 Prozent und auch bei den jungen Zuschauern war man mit 13,4 Prozent gut dabei.