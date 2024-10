„Promi Big Brother“ 2024: Tränen, Existenzangst und mangelnde Hygiene

Für Verena Kerth und Bea Peters ist „Promi Big Brother“ zu Ende. Sie erhalten in der Halbzeit-Show am Montagabend die wenigsten Stimmen der Zuschauer und müssen ausziehen. Nach diesem emotionalen Tag kochen viele Gefühle hoch. Alida Kurras sorgt sich um ihr Standing, Daniel Lopes plagen Heimweh und Existenzängste.

Existenzangst und Heimweh plagen Daniel Lopes

So hat Bea Peters den Sänger noch nie erlebt: Als die Promi-Reporterin Daniel Lopes nach seiner Familie fragt, bricht dieser in Tränen aus. Im Sprechzimmer resümert Bea: „Daniel geht’s zwar hier gut, aber als wir über seine Familie gesprochen haben, ist es aus ihm herausgebrochen. Er war noch nie so lange von seiner Frau und seinem Sohn getrennt.“ Sie kann nachvollziehen, dass Daniels Gefühle mal raus mussten: „Es ist nicht einfach, die Familie zu ernähren, sie durchzubringen und für alle die Stütze zu sein. Ich glaube, Daniel kämpft jeden Tag.“ Das bestätigt der „DSDS“-Star im Sprechzimmer: „Das Preisgeld wäre mir schon wichtig. Ich muss für meine Familie da sein und das ist nicht immer einfach. Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt. Und wenn man mich gefragt hat, warum ich so was [Anm.: „Promi Big Brother“] mache, sage ich: In erster Linie um meiner Familie zu helfen, das ist für mich das Wichtigste.“ Als er an seine Frau und seinen Sohn denkt, kommen dem 47-Jährigen die Tränen. „Natürlich will ich das für sie gewinnen.“

Die Tränen einer „Big Brother“-Legende

Nach dem Auszug von Bea Peters am Montagabend braucht Alida Kurras einen Moment zum Durchatmen: Im Innenhof des Containers kullern Tränen. Nur knapp ist die „Big Brother“-Legende dem Rauswurf entkommen. Als Wildcard Sarah Wagner dazu kommt, versucht Alida, ihre Tränen unter Kontrolle zu bringen, aber das gelingt ihr nur schwer. „So sollte mich das eigentlich nicht umhauen. Aber das kam auf einmal“, entschuldigt Alida ihren emotionalen Ausbruch. Denn eigentlich hatte sie fest damit gerechnet, dass sie ihre Koffer packen muss. Sarah kann das nach dem zurückliegenden Abend nachvollziehen: „Ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Stress am Stück.“ Im Sprechzimmer erklärt Alida ihre Tränen: „Vielleicht sieht’s gerade noch nicht so aus, aber ich freu mich, dass ich noch hierbleiben darf.“

Es mi-mieft! Mimi ermittelt am Hygiene-Tatort Badezimmer

Den Damen stinkt’s gewaltig! Nicht nur die Sauberkeit des Containers, auch die eigene ist ihnen wichtig. „Wir haben hier echt ein Hygieneproblem, Big Brother“, beschwert sich Elena Miras. „Es ist echt schwer, sich den Intimbereich richtig zu waschen. Wir leiden schon ein bisschen. Wir stinken alle. Liebe Zuschauer, seid froh, dass ihr uns nur hören und sehen könnt.“ Immerhin kümmern sich die Frauen um das Problem, die Männer nicht. „Duscht von denen überhaupt einer?“, will Ermittlerin Mimi Fiedler beim Abwasch über den Tatort Badezimmer wissen. Nein, bis auf Mike keiner. „Baaaah, die gehen so in den Pool. Das ist deren Dusche“, so Sarah Wagner angewidert. Nach dieser Info kann Mimi nur „Iiiiiih“ rufen. Auch TikTok-Star Sinan spürt die Dramatik der Situation am eigenen Leib und berichtet, dass er sich unter der Badehose nicht überall waschen kann. Sauberfrau Mimi Fiedler will helfen: „Ich tue das für dich!“

