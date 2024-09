Peter Zwegat ist tot: Sein letzter Auftritt warf Fragen auf

Peter Zwegat ist tot. Der bekannte Schuldnerberater wurde 74 Jahre alt. Bekannt wurde er vor allem durch die erfolgreiche RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“. Sein letzter Auftritt warf Fragen auf.

Der „Raus aus den Schulden“-Star starb am 9. August 2024 plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren. „Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

Zwischen 2007 und 2019 prägte Peter Zwegat das Fernsehprogramm und das Factual-Entertainment-Genre von RTL maßgeblich. Als Schuldnerberater und Experte für Finanzfragen brachte er in fast 140 Folgen von „Raus aus den Schulden“ und einigen Specials, die noch folgten, sein umfangreiches Wissen und seine unvergleichliche Expertise in die Wohnzimmer zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer.

Fans machten sich Sorgen um seinen Gesundheitszustand

Bis 2015 lief das Kultformat „Raus aus den Schulden“ bei RTL. Im Jahr 2017 erklärte sich der Schuldnerberater bereit, für eine Sonderausgabe der Sendung noch einmal vor die Kameras zu treten. Die Sendung wurde jedoch erst im Jahr 2019 ausgestrahlt. Fans machten sich damals bereits Gedanken um seinen Gesundheitszustand. Besonders besorgniserregend war seine kratzige Stimme.

In einem Interview reagierte der damals 71-Jährige verwundert. „Warum meine angekratzte Stimme mehr Beachtung als das Jubiläum fand, verstehe ich bis heute nicht“, erklärte Peter Zwegat damals gegenüber t-online. Die Zuschauer vermuteten, dass er wieder angefangen habe, zu rauchen. „Nein, bis heute keine einzige Zigarette“, so der „Raus aus den Schulden“-Star.

Seitdem hat sich Peter Zwegat aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sonst vertrieb er sich die Zeit mit „Spaziergängen, Rasen mähen und Holzhacken für unseren Kamin“, wie es seine Partnerin im Jahr 2019 in der Bild-Zeitung verriet. Das Paar trat im Jahr 2018 zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Seine Biografie „Am Aschermittwoch fing alles an“ erschien im Jahr 2021 – ansonsten ist es ruhig um die einstige TV-Ikone geworden.

Peter Zwegat hat sich übrigens bis zuletzt für Tiere eingesetzt. „Fast jede Urlaubsreise ist auch mit einer Tierrettung und/oder Futterversorgung von Tieren in allen Ländern der Welt für uns verbunden“, erzählte damals seine Partnerin in der Bild. Bis zuletzt lebte Peter Zwegat in Berlin. Neben seiner Frau hinterlässt er auch zwei Kinder.