Passagier verrät: Darum sollte man als Letzter ins Flugzeug steigen

Eine Flugreise kann schon anstrengend sein – erst der Check-in, dann die Sicherheitskontrolle und schließlich folgt das Boarding. Ein Passagier hat verraten, warum man als Letzter in den Flieger einsteigen sollte und hat gleich auch die Gründe mitgeliefert. User sehen den Reise-Hack jedoch skeptisch.

Jeder kennt das Prozedere am Flughafen: Beginnt das Boarding, stürmt die Masse zum Gate und es bildet sich sofort eine lange Schlange – schließlich will jeder Passagier möglichst schnell im Flieger sein. Denn so kann man einen guten Platz für den Koffer im Handgepäckfach ergattern. Ein Passagier meint aber: Das sollte man lieber nicht machen.

Ein Mann hat im Netz verraten, dass es einige Vorteile mit sich bringt, als Letzter in die Maschine einzusteigen. „Wenn Sie darauf warten, an Bord eines Flugzeugs zu gehen, stellen Sie sich nicht wie diese Leute an“, meint Passagier Lucas Chesterton bei Instagram. In dem Clip ist er am Airport zu sehen, wie sich eine Schlange bildet und er wartet, bis alle Leute in der Maschine sind.

„Wenn ich dann in den Flieger gehe, suche ich mir eine Reihe mit freien Plätzen“

„Setzen Sie sich hin, entspannen Sie sich und seien Sie der Letzte, der dran ist“, rät er in dem Video. Erst, wenn alle Passagiere im Flieger sind, sollte man zum Gate gehen. Und das hat auch einen Grund: „Wenn ich dann in den Flieger gehe, suche ich mir eine Reihe mit freien Plätzen. Und weil ich weiß, dass niemand sonst kommt, habe ich eine Reihe für mich allein.“ Dieser Trick klappt zumindest dann hervorragend, wenn eine Maschine nicht völlig ausgebucht ist – mit einer Reihe für sich allein ist die Flugreise deutlich entspannter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lucas Chesterton (@lucaschesterton)

User sind skeptisch

Unter dem Instagram-Video gibt es jedoch auch einige kritische Kommentare. „Sie werden Ihnen nicht einfach ein Upgrade auf einen Premium-Sitz erlauben, nur weil dieser leer ist“, meint eine Userin. „Ich mache das schon seit Jahren auf Inlandsflügen, aber ich habe noch nie versucht, für ein kostenloses Upgrade die Abteilung zu wechseln“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Zwar kann man durchaus damit eine freie Reihe haben – jedoch können dann Probleme mit dem Handgepäck auftreten. „Wenn der Flug sehr voll ist, werden Sie feststellen, dass es keinen Platz für Ihr Handgepäck gibt und die Crew es von Ihrem Sitz wegschiebt, sodass Sie Schwierigkeiten haben werden, es wiederzufinden“, meint ein User. Und wenn die Maschine tatsächlich sehr voll ist, ist der Platz für das Handgepäck nicht nur problematisch, sondern dann wird man auch keine freie Reihe finden.

„Ich bin eine Flugbegleiterin und das ist so nervig“

Zumal auch die Crew von diesem Reise-Hack alles andere als begeistert ist. Eine Flugbegleiterin schreibt zu dem Instagram-Beitrag: „Ich bin eine Flugbegleiterin und das ist so nervig. Bitte verbreite so etwas nicht. Warum fragt man nicht einfach nett die Crew, ob man sich auf einen anderen Platz setzen kann?“