„One Tree Hill“-Star Paul Teal stirbt mit 35 Jahren – kurz vor seiner Hochzeit

Riesige Trauer in der Serien-Welt: Paul Teal ist mit 35 Jahren verstorben – und das kurz vor seiner Hochzeit. Seine Verlobte gab die traurige Todesnachricht in den sozialen Netzwerken bekannt.

Paul Teal und seine Partnerin Emilia fieberten ihrer Hochzeit entgegen. Nun muss sie um ihren Liebsten trauern: Der Serien-Star ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. „Der einfühlsamste, inspirierendste, zielstrebigste, selbstdisziplinierteste und liebevollste Mann ist am Freitag, den 15. November 2024, von uns gegangen“, schreibt Emilia Torello bei Instagram.

Seine Verlobte Emilia bestätigt den Tod von Paul Teal

An Paul Teal gerichtet fügt sie hinzu: „Du warst mein Seelenverwandter, mein zukünftiger Ehemann, mein Halt und meine Zukunft. Du hast meine Lungen mit Lachen, meinen Bauch mit Schmetterlingen und mein Herz mit Liebe gefüllt. Du bist viel zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer und unermüdlich geführt hast.“ Weiter teilt sie emotionale Worte: „Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich dich mein nennen durfte. Ich werde dich für immer lieben.“

Details zur Todesursache nannte Emilia Torello nicht. Das „Opera House“-Theater in Wilmington (North Carolina) teilte jedoch mit, dass der Schauspieler „nach einem erbitterten Kampf gegen den Krebs“ gestorben sei. Er sei der Star seiner Stadt gewesen und „zierte mit seinen fantasievollen Darbietungen und seinem erstaunlichen Talent unzählige lokale Bühnen.“

Bekannt war der Schauspieler aus der Serie „One Tree Hill“

Erste Erfahrungen als Schauspieler konnte Paul Teal bereits mit zwölf Jahren auf der Theaterbühne sammeln. Einem größeren Publikum wurde er mit seiner Rolle in der Serie „One Tree Hill“ bekannt. In mehreren Episoden hat er die Rolle des Josh übernommen. Schließlich stand er für weitere Produktionen wie „Denver Clan“ und „Outer Banks“ vor der Kamera – zuletzt war er in dem Disney-Streifen „Descendants: The Rise of Red“ zu sehen.