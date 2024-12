„Hartz und herzlich“-Rudi ist tot – Schicksalsschlag kurz nach der Hochzeit

Rudi wurde durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bekannt. Kurz nach seiner Hochzeit folgte der Schicksalsschlag und der Protagonist ist verstorben. Der Sender zeigt an diesem Montag nochmals die Episode.

Auswanderer Rudi hat seine ehemalige Heimat im brandenburgischen Luckenwalde hinter sich gelassen und ist in seinem neuen Leben in Tansania angekommen. Am Fuße des Kilimanjaro heiratet der gebürtige Thüringer seine afrikanische Verlobte Nangini. Doch dann folgt ein Schicksalsschlag nach dem anderen.

RTLZWEI wiederholt „Hartz und herzlich“-Folge mit Rudi

Es sind traurige Szenen, welche die Zuschauer am 16. Dezember 2024 sehen werden. In der alten Folge von „Hartz und herzlich“ wird nochmal die Geschichte von Rudi gezeigt. In der Episode wird der Tod des 63-Jährigen thematisiert. Rudi ist in Tansania verstorben – und das nur wenige Monate nach seiner Hochzeit.

Über viele Jahre hatte Rudi sein Bürgergeld gespart, um seine Traumfrau in Tansania glücklich zu machen – die Hochzeit sollte die Krönung ihrer Liebe sein. „Ich hoffe, dass mein Herz mitspielt, ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste“, sagte Rudi noch, als er aufgeregt auf seine Braut Nangini wartete. Kurz nach der Hochzeit gab es eine Schock-Nachricht: Seine Mutter ist verstorben. Er wollte unbedingt nach Deutschland reisen – dazu kam es jedoch nicht mehr.

Das Produktionsteam von „Hartz aber herzlich“ wollte zum Flughafen kommen, um Rudi dort zu treffen. Doch das Team erhielt dann eine Videobotschaft von Nangini: „Ich möchte Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14. September 2022 gestorben ist. Rudi hat diese Welt verlassen. Ich bin noch immer geschockt. Mir fällt es schwer zu schlafen und im Haus zu sein. Ich werde Rudi so schnell wie möglich hier in Tansania beerdigen. Ich werde dafür kämpfen, dass er in Frieden ruhen kann“, heißt es darin.

Für seine Freundin ist eine Welt zusammengebrochen – wie es nach dem Tod für sie weiterging, ist unklar. Und nicht nur sie – auch die Fans zeigten sich extrem bestürzt. Mama Inge und Sohn Rudi sind wieder vereint – und zwar für die Ewigkeit.

Die Folge von „Hartz und herzlich“ wiederholt RTLZWEI am 16. Dezember 2024 um 17.05 Uhr.