Ohne Fritteuse: So gelingen knusprige Kartoffelspalten mit wenig Fett

Für knusprige Kartoffelspalten wird keine Fritteuse benötigt – auch literweise Öl ist dafür nicht notwendig. Damit diese besonders kross werden, reichen einfache Tricks aus.

Kartoffelspalten finden großen Anklang und sind eine beliebte Beilage – nicht nur in der deutschen Küche. Gewürzt mit Rosmarin und Paprika bekommen sie ein besonderes Aroma. Damit diese knusprig werden, wird nicht literweise Öl benötigt – mit einigen Tricks werden Kartoffelspalten auch im Backofen wunderbar kross.

So werden Kartoffelspalten im Backofen knusprig

Ofengemüse jeder Art sollte man im Backofen mit Umluft backen – das trifft auch bei Kartoffelspalten zu. Das geht zum einen deutlich schneller, zum anderen werden diese besonders knusprig. Der Grund? Der austretende Wasserdampf wird aufgrund der Ofeneinstellung direkt heiße Luft entgegengeblasen, wie merkur.de schreibt. Dadurch entsteht eine knusprige Konsistenz.

Während des Backens kann außerdem der Ofen immer kurz geöffnet werden – so kann die Flüssigkeit entweichen. Mit der Ölmischung sollten die Kartoffeln erst kurz vor dem Backen vermengt werden, da sie sonst wässern könnten. Besonders knusprig werden die Kartoffelspalten, wenn man die geviertelten Kartoffeln nach dem Waschen eine Viertelstunde in kaltes Wasser legt. Denn so wird ihnen Stärke entzogen.

So gelingen perfekte Kartoffelspalten

Kartoffelspalten lassen sich einfach und schnell zubereiten. Alles, was man braucht, sind Kartoffeln, Öl und einige Gewürze. Hier ist ein einfaches Grundrezept:

Zutaten:

6-8 mittelgroße Kartoffeln

3-4 Esslöffel Olivenöl

1 Teelöffel Salz

1 Teelöffel Paprikapulver (mild oder scharf, je nach Geschmack)

1/2 Teelöffel Knoblauchpulver

Optional: Rosmarin, Thymian oder andere frische Kräuter

Zubereitung: