Macaulay Culkin: So wenig Geld bekam er für „Kevin – Allein zu Haus“

„Kevin – Allein zu Haus“ ist ein absoluter Weihnachtsklassiker und läuft jedes Jahr zur Adventszeit wieder im Fernsehen. Durch den Streifen hatte Macaulay Culkin seinen Durchbruch. Er wurde zwar berühmt, aber dadurch nicht reich – der Schauspieler hat für den Streifen nämlich ziemlich wenig Geld bekommen.

Es wird wieder zeitiger dunkel und die ersten Weihnachtsfilme stehen bereits in den Startlöchern – so auch „Kevin – Allein zu Haus“. Die McCallisters verreisen in der Komödie in den Urlaub – und vergessen dabei Kevin. Der Junge muss das Haus hüten und bekommt es dann mit zwei Einbrechern zu tun. Macaulay Culkin wurde durch die beiden „Kevin“-Filme weltweit bekannt – mit dem Erfolg hatte damals keiner gerechnet. Und genau deshalb hat Macaulay Culkin vergleichsweise wenig Geld bekommen.

„Er kriegt bis heute kein Geld für den Film“

„Als Macaulay Culkin den Film gedreht hat, wusste niemand, dass es so ein krasser Erfolg werden würde. Daher hat er nur 100.000 Dollar damit verdient”, verrät Society-Experte Rob Shuter gegenüber RTL. Und weiter sagt der Experte: „Das ist alles! Er kriegt bis heute kein Geld für den Film. Auch nicht, wenn er wiederholt wird.“

Der Erfolg brachte auch Schattenseiten mit sich

Dennoch ist Rob Shuter der Auffassung, dass man kein Mitleid mit Macaulay Culkin haben müsste. Denn auch, wenn er für den Streifen wenig Geld erhalten hat, wurde er durch die beiden „Kevin“-Filme zum Star. Der riesige Erfolg hatte jedoch auch Schattenseiten: Der Schauspieler sorgte für viele negative Schlagzeilen und fiel vor allem mit Exzessen auf. Er verfiel dem Alkohol und harten Drogen. Der „Kevin“-Star sagte selbst in einem Interview mit Esquire: „Ich habe mit einigen Feuern gespielt. Gleichzeitig war ich aber auch nie in einer Rehaklinik oder habe irgendetwas dergleichen getan. Ich musste diesen Weg nie gehen.“

Mittlerweile ist Macaulay Culkin clean und hat seine Drogenvergangenheit hinter sich gelassen. Und auch in der Liebe läuft es mittlerweile richtig gut: Im Jahr 2017 verliebte er sich am Set von „Changeland“ in Brenda Song. Im Jahr 2021 kam das erste gemeinsame Kind auf die Welt. Ein Jahr später hat sich das Paar verlobt – ein Hochzeitstermin steht jedoch noch nicht fest.