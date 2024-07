News des Tages am 31.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.07.24

Hamas-Anführer Hanija in Teheran getötet!

Der Hamas-Anführer Ismail Hanija ist in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Er galt als einer der wichtigsten politischen Führer der palästinensischen Terrororganisation und befahl Morde an Israelis und sorgte dafür, dass möglichst viele Palästinenser sterben. Sein Vermögen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Die Hamas machten sofort Israel für den Angriff verantwortlich und schwörten Rache. Die „feige Tat“ werde „nicht unbeantwortet bleiben“, heißt es in einer Erklärung. „Dies ist der richtige Weg, die Welt von diesem Schmutz zu reinigen. Hanijas Tod macht die Welt ein wenig besser“, schrieb der israelische Minister für kulturelles Erbe, Amihai Eliyahu, beim Kurznachrichtendienst X.

Deutscher Todeskandidat (30) in Belarus begnadigt

Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat den zum Tode verurteilten Deutschen Rico K. begnadigt. Unter anderem wegen Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes wurde er verurteilt. Kurz vor seiner Hinrichtung bat der 30-Jährige Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko um Gnade. Er bekenne sich nicht schuldig und warf der deutschen Regierung vor, nichts für seine Rettung zu unternehmen. Seit November 2023 sitzt der Deutsche in Untersuchungshaft, am 24. Juni sei er verurteilt worden.

Deutscher Urlauber (63) stirbt beim Tauchen auf Mallorca

Ein Mann aus Deutschland ist am Dienstagmittag (30. Juli) beim Tauchen vor Cala Rajada im Nordosten Mallorcas ums Leben gekommen. Der 63-Jährige war ein Teil einer Gruppe von Tauchern, wie das Mallorca Magazin berichtet. Es wurde versucht, den Mann zu reanimieren und auch der Notarzt war schnell zur Stelle – vergeblich. Der 63-Jährige wurde noch vor Ort für tot erklärt. Was genau passiert ist, ist unklar. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.