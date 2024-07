News des Tages am 30.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.07.24

Olympia: Knallhart-Strafe für Schwimmerin nach Liebes-Ausflug zum Eiffelturm

Ein nicht genehmigter Besuch am Eiffelturm hat für zwei brasilianische Athleten Konsequenzen. Schwimmerin Ana Viera wurde aus der Olympia-Delegation ihres Landes ausgeschlossen und muss nach Hause zurückkehren. Ihr Freund wurde verwarnt. Das olympische Dorf hatten beide ohne Genehmigung verlassen. „Daher beschloss das Cob im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Technischen Komitee des Sports und des brasilianischen Wassersportverbands, die beiden Athleten dafür zu bestrafen“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir sind nicht hier zum Vergnügen oder zum Urlaub machen“, sagte der Leiter der brasilianischen Schwimmmannschaft, Gustavo Otsuka. „Wir sind hier, um für Brasilien zu arbeiten, für die mehr als 200 Millionen Steuerzahler, die für uns arbeiten“, erklärt er weiter. Die beiden machten einen Ausflug zum Eiffelturm in Paris und posteten davon Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken – so ist der Ausflug überhaupt auch erst aufgefallen.

„Die Arche“ am Limit: „Bei uns laufen schon Elfjährige mit Messern herum“

Mit 33 Einrichtungen deutschlandweit betreuen die „Arche“-Helfer mehr als 7000 Kinder und Jugendliche.Mehr als 60 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund. Doch nun schlägt die „Arche“ Alarm! „Wir sind am Ende. Unser System ist kollabiert. Um den anderen noch helfen zu können, fordere ich einen Aufnahme-Stopp von Flüchtlingen“, sagt Sprecher Wolfgang Büscher in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Uns erreichen von anderen ,Arche’-Leitern Hilferufe über die zunehmende Gewalt. Bei uns laufen schon Elfjährige mit Messern herum. Dann verlieren wir die Kinder an Clans, die werben sie regelrecht an, sagen: ,Kommt zu uns, wenn es euch bei den Deutschen nicht gefällt. Bei uns ist es besser.’“

Berühmte ARD-Stimme: Kommentatoren-Legende macht Schluss

Gerd Gottlob macht Schluss: Nach 27 Jahren als Kommentator hört der ARD-Mann auf und wird künftig keine Fußballspiele mehr analysieren. „Ich habe mich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, als Kommentator den richtigen Zeitpunkt zu finden, an dem ich sagen kann: Das war wunderbar und jetzt ist es auch gut“, sagt Gerd Gottlob der Deutschen Presse-Agentur. Gerd Gottlob begann seine Karriere als Live-Kommentator im Jahr 1996. Über seine Arbeit sagte er damals: „Ich persönlich neige dazu, meinen ersten Eindruck zu sagen — wobei man natürlich gut beraten ist, im Live-Kommentar nicht gleich alles auf eine Karte zu setzen. Wenn das Spiel läuft, schaue ich immer aufs Feld, damit ich Entstehung und Ablauf der Szenen in ihrer Gesamtheit verfolgen kann.“